Дидье Дрогба назвал лучшего вратаря на данный момент

Легендарный экс-нападающий «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Дидье Дрогба назвал лучшего вратаря в футболе на данный момент. Экс-форвард выделил вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

«Лучший вратарь на данный момент? Это Тибо Куртуа», – отметил Дрогба.

В этом сезоне Куртуа провел 53 поединка, провел 63 матча и провел 17 матчей на ноль.

Ранее именитый в прошлом голеадор «Челси» Дидье Дрогба принял участие в блиц-опросе, где выбирал лучших игроков в истории и на данный момент. Дрогба считает лучшим вратарем в истории своего экс-содноклубника Петра Чеха, а нападающим – бразильца Роналдо.