9-й номер ATP, тренером которого стал именитый Агасси, снялся с Вашингтона
Хольгер Руне отказался от участия на пятисотнике в столице США
22-летний датский теннисист Хольгер Руне (АТР 9) снялся с хардового турнира АТР 500 в Вашингтоне, столице США.
Сообщается, что Руне не сыграет на американском пятисотнике из-за травмы спины.
20 июля Руне сообщил, что его тренером стал легендарный Андре Агасси. Хольгер провел несколько тренировок под руководством Андре.
Руне в основе Вашингтона заменит лаки-лузер Корентен Муте из Франции, который в финале квалификации уступил У Ибину. В 1/32 финала он встретится с Александром Мюллером.
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