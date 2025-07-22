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  4. 9-й номер ATP, тренером которого стал именитый Агасси, снялся с Вашингтона
ATP
22 июля 2025, 23:21 |
106
0

9-й номер ATP, тренером которого стал именитый Агасси, снялся с Вашингтона

Хольгер Руне отказался от участия на пятисотнике в столице США

22 июля 2025, 23:21 |
106
0
9-й номер ATP, тренером которого стал именитый Агасси, снялся с Вашингтона
ATP. Хольгер Руне и Андре Агасси

22-летний датский теннисист Хольгер Руне (АТР 9) снялся с хардового турнира АТР 500 в Вашингтоне, столице США.

Сообщается, что Руне не сыграет на американском пятисотнике из-за травмы спины.

20 июля Руне сообщил, что его тренером стал легендарный Андре Агасси. Хольгер провел несколько тренировок под руководством Андре.

Руне в основе Вашингтона заменит лаки-лузер Корентен Муте из Франции, который в финале квалификации уступил У Ибину. В 1/32 финала он встретится с Александром Мюллером.

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Хольгер Руне Андре Агасси ATP Вашингтон Корентен Муте
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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