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  4. РУНЕ: «Я верю, что могу быть номером 1, и Агасси может помочь мне в этом»
ATP
21 июля 2025, 12:26 | Обновлено 21 июля 2025, 12:30
75
0

РУНЕ: «Я верю, что могу быть номером 1, и Агасси может помочь мне в этом»

Датский теннисист дал интервью Tennis.com

21 июля 2025, 12:26 | Обновлено 21 июля 2025, 12:30
75
0
РУНЕ: «Я верю, что могу быть номером 1, и Агасси может помочь мне в этом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Девятая ракетка мира Хольгер Руне подтвердил в воскресенье, 20 июля, что его сотрудничество с Андре Агасси скорее носит формат наставничества, чем официального тренерского соглашения. Бывшая первая ракетка мира поработал с Руне в течение трех дней на тренировочном сборе перед серией турниров в США.

«Я связался с ним несколько месяцев назад, – рассказал Руне в интервью. – Он, прежде всего, удивительный человек, а еще и очень мудрый. Он видит игру совершенно по-особенному – так, как я раньше никогда не видел».

Агасси завершил карьеру в 2006 году с восемью титулами Большого шлема и 101 неделей на вершине мирового рейтинга ATP. Четырехкратный чемпион Australian Open в последнее время вновь активно участвует в теннисной жизни – он стал капитаном сборной Мира на Laver Cup и работал аналитиком на Ролан Гаррос 2025.

«Он, конечно, икона – все знают его, его стиль. Когда я написал ему, то думал, что он может стать отличным наставником.

Сейчас я восьмой в мире, и если что-то может помочь мне стать выше – я рад слушать. У меня очевидно большой потенциал, и я знаю, что могу играть намного лучше. Он пытался мне в этом помочь. Мы по-прежнему на связи – эти три дня были своего рода началом: он дал мне советы, а я попробовал применить их на корте. Было очень интересно услышать его точку зрения.

Раньше я слушал только одного тренера, но когда начал менять команды, естественно, появилось больше влияний. С возвращением Ларса у меня появилась база, и я почувствовал, что снова играю хорошо. Это подходящий момент, чтобы обратиться к Агасси – получить дополнительный взгляд на игру.

Когда ты все время меняешь тренеров, не получается играть стабильно – ты теряешь структуру, не следуешь одной линии. Сейчас – время для новых идей. Это не волшебство, конечно, но у него действительно были дельные советы».

На тренировках Руне интересовали в первую очередь технические и тактические аспекты. Агасси, известный своей стабильностью и мощной игрой с задней линии, особенно впечатлял Хольгера своей подачей.

«У него был потрясающий приём подачи. У меня тоже отличный прием, но он дал мне советы, как сделать его еще лучше. Он также много общался с моим тренером Ларсом, делился опытом. По его мнению, мне нужно научиться видеть игру медленнее – тогда все станет проще».

В любом разговоре с игроками ATP в 2025 году неизбежно поднимается тема доминирования Янника Синнера и Карлоса Алькараса, которые выиграли семь последних турниров Большого шлема и встретились в двух финалах подряд. Руне – их ровесник – дважды побеждал каждого из них, включая весенний финал в Барселоне против Алькараса, но сам признает, что ему не хватает стабильности.

«Для кого-то это пропасть, но для других – не такая уж и большая. Я отношу себя к тем, кто недалеко. Мой максимум – очень высокий, и мне просто нужно стабилизировать игру. Не обязательно все время играть зрелищно, чтобы их обыгрывать.

Все зависит от того, чего ты хочешь. Если тебя устраивает быть №5, №10, №15 – тебе не нужно особо напрягаться. Но моя цель всегда была быть первым – и она остается прежней. Я верю, что это возможно. Но я понимаю, что нужно кое-что изменить – и потому обратился к Андре, чтобы услышать его мнение.

Да, мне придает уверенности тот факт, что я уже обыгрывал Карлоса, Янника и Новака. Это добавляет веры. Но есть разница между тем, чтобы просто их обыграть, и регулярно выходить в финалы на крупнейших турнирах. Именно к этому я и стремлюсь».

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Хольгер Руне Андре Агасси
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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