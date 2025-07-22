«Это наш ключевой игрок». В Борнмуте отреагировали на проблемы с Забарным
В английском клубе ценят украинца
В «Борнмуте» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером своего украинского защитника Ильи Забарного во французский «ПСЖ».
«Илья – ключевой игрок нашей команды, и мы его очень ценим. Особенно учитывая, что подписали его почти за 30 миллионов фунтов стерлингов», – сказал неназванный представитель «Борнмута» в интервью 90min.
В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 млн евро.
Сообщалось, что президент «ПСЖ» пошел на решительные действия ради Забарного.
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