«Это наш ключевой игрок». В Борнмуте отреагировали на проблемы с Забарным

В «Борнмуте» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером своего украинского защитника Ильи Забарного во французский «ПСЖ».

«Илья – ключевой игрок нашей команды, и мы его очень ценим. Особенно учитывая, что подписали его почти за 30 миллионов фунтов стерлингов», – сказал неназванный представитель «Борнмута» в интервью 90min.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 млн евро.

Сообщалось, что президент «ПСЖ» пошел на решительные действия ради Забарного.