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  4. «Это наш ключевой игрок». В Борнмуте отреагировали на проблемы с Забарным
Англия
22 июля 2025, 23:01 |
916
0

«Это наш ключевой игрок». В Борнмуте отреагировали на проблемы с Забарным

В английском клубе ценят украинца

22 июля 2025, 23:01 |
916
0
«Это наш ключевой игрок». В Борнмуте отреагировали на проблемы с Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В «Борнмуте» прокомментировали ситуацию с возможным трансфером своего украинского защитника Ильи Забарного во французский «ПСЖ».

«Илья – ключевой игрок нашей команды, и мы его очень ценим. Особенно учитывая, что подписали его почти за 30 миллионов фунтов стерлингов», – сказал неназванный представитель «Борнмута» в интервью 90min.

В прошлом сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 42 млн евро.

Сообщалось, что президент «ПСЖ» пошел на решительные действия ради Забарного.

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Илья Забарный ПСЖ Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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