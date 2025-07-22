Карпаты после отьезда в Испанию вратаря подписали еще одного голкипера

Как стало известно Sport.ua, 33-летний голкипер Роман Мысак после окончания контракта с «Колосом» перешел в «Карпаты», которые недавно отпустили в испанский «Вильярреал» своего основного вратаря Якова Кинарейкина.

В свое время Мысак только за первую команду «Карпат» провел 67 матчей во всех турнирах. Также воспитанник клуба играл за «Крымтеплицу», вторую команду датского «Орхуса», «Рух», «Десну», армянский «Алашкерт» и «Колос».

На счету футболиста, который в свое время выступал за молодежную сборную Украины, – 71 матч в Премьер-лиге.

Ранее этим летом во львовский клуб из «Кривбасса» перешел еще один голкипер – Андрей Клищук.

«Карпаты» в первом туре нового сезона УПЛ сыграют дома с «Полесьем». Матч состоится 3 августа в 18:00. По итогам предыдущего чемпионата львовский клуб занял 6-е место в УПЛ.