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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 18:40 | Обновлено 22 июля 2025, 18:42
509
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер Карпат покинул расположение Колоса

Роман Мисак по истечении срока действия контракта стал свободным агентом

22 июля 2025, 18:40 | Обновлено 22 июля 2025, 18:42
509
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер Карпат покинул расположение Колоса
ФК Колос. Роман Мысак

33-летний голкипер Роман Мысак официально покинул расположение футбольного клуба «Колос» Ковалевка.

По информации клуба, опытный футболист покинул «Колос» из-за завершения срока действия контракта.

Сейчас Мысак перебывает в поисках новой команды, находясь в статусе свободного агента.

«Спасибо киперу за професонализм и преданность делу – желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!», – написала клубная пресс-служба.

Роман стал игроком «Колоса» летом 2023 года. За два сезона в клубе вратарь отыграл всего два матча.

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Роман Мысак Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига свободный агент трансферы УПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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