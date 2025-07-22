ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер Карпат покинул расположение Колоса

33-летний голкипер Роман Мысак официально покинул расположение футбольного клуба «Колос» Ковалевка.

По информации клуба, опытный футболист покинул «Колос» из-за завершения срока действия контракта.

Сейчас Мысак перебывает в поисках новой команды, находясь в статусе свободного агента.

«Спасибо киперу за професонализм и преданность делу – желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!», – написала клубная пресс-служба.

Роман стал игроком «Колоса» летом 2023 года. За два сезона в клубе вратарь отыграл всего два матча.