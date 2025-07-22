Дебютант УПЛ расторг контракты с двумя игроками

Как стало известно Sport.ua, полузащитники Александр Евтушенко и Даниил Тузенко завершили сотрудничество с футбольным клубом «Кудровка». Контракты футболистов, изначально рассчитанные до 30 июня 2027 года, расторгнуты по согласию сторон.

22-летний Евтушенко в минувшем сезоне провел за команду из Черниговской области 20 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

21-летний Тузенко записал себе в актив 17 выходов на поле в футболке «Кудровки» без результативных действий. Сезоном ранее хавбек дебютировал в УПЛ в составе «Ворсклы».

Ранее «Кудровка» расторгла контракт с Александром Николишиным, вернувшимся из аренды в киевском «Локомотиве». 21-летний центрбек уже подписал контракт с «Подольем».

«Кудровка» по итогам минувшего сезона впервые в истории пробилась в УПЛ, после размена победами в стыковых матчах обыграв по пенальти «Ворсклу». В первом туре чемпионата команда Василия Баранова 3 августа примет «Александрию».

Домашние матчи новичок элитного дивизиона планирует проводить в Киеве на «Оболонь Арене».