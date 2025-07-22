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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 08:01 |
827
0

Дебютант Премьер-лиги подпишет игрока, который не нужен Шахтеру

«Кудровка» заинтересована в услугах 32-летнего полузащитника Андрея Тотовицкого

22 июля 2025, 08:01 |
827
0
Дебютант Премьер-лиги подпишет игрока, который не нужен Шахтеру
ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий

Дебютант Премьер-лиги – «Кудровка» – продолжает готовиться к новому сезону и работает над усилением состава накануне старта чемпионата Украины.

Новичок элитного дивизиона решил подписать опытного украинского полузащитника Андрея Тотовицкого, который с 1 июля покинул донецкий «Шахтер» и получил статус свободного агента.

Главный тренер «горняков» Арда Туран отказался от услуг 32-летнего футболиста, поэтому стороны решили не продлевать сотрудничество. Стоит отметить, что в последнее время Тотовицкий постоянно поддерживал форму, тренировался индивидуально и восстанавливался после травм.

«Кудровка» пригласила украинца на просмотр и планирует в ближайшее время подписать с полузащитником контракт. В начале кампании 2024/25 Тотовицкий был на сборах с «Колосом», однако получил травму и клуб из Ковалевки принял решение отказаться от аренды.

В феврале 2025 года футболист восстановился после повреждения и приступил к индивидуальным занятиям. Сначала Тотовицкий тренировался в Киеве с «Шахтером» U-17, а потом находился в расположении клуба U-19 по приглашению главного тренера Алексея Белика.

Последний раз Тотовицкий играл в официальных матчах еще в сезоне 2023/24 в «Колосе» – тогда провел шесть матчей в чемпионате и отдал две результативные передачи.

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Кудровка Колос Ковалевка Шахтер Донецк Андрей Тотовицкий трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Telegram
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