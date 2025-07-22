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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 23:08 | Обновлено 22 июля 2025, 23:20
263
0

Вынужденно покинул поле. Карпаты потеряли легионера во время летних сборов

Пабло Альварес получил травму во время товарищеского матча

22 июля 2025, 23:08 | Обновлено 22 июля 2025, 23:20
263
0
Вынужденно покинул поле. Карпаты потеряли легионера во время летних сборов
ФК Карпаты Львов. Пабло Альварес

28-летний испанский полузащитник львовских «Карпат» Пабло Альварес получил повреждение во время товарищеского матча против клуба «Аль-Шарджа» из ОАЭ (1:1).

После поединка футболист был обследован клубными медиками, которые диагностировали у игрока травму левого коленного сустава.

Пока неизвестно, сколько времени понадобится для полной реабилитации Пабло.

Львовский клуб ожидает, что Альварес совсем скоро вернется в общую группу команды.

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Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
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