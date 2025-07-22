Украина. Премьер лига22 июля 2025, 23:08 | Обновлено 22 июля 2025, 23:20
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Вынужденно покинул поле. Карпаты потеряли легионера во время летних сборов
Пабло Альварес получил травму во время товарищеского матча
22 июля 2025, 23:08 | Обновлено 22 июля 2025, 23:20
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28-летний испанский полузащитник львовских «Карпат» Пабло Альварес получил повреждение во время товарищеского матча против клуба «Аль-Шарджа» из ОАЭ (1:1).
После поединка футболист был обследован клубными медиками, которые диагностировали у игрока травму левого коленного сустава.
Пока неизвестно, сколько времени понадобится для полной реабилитации Пабло.
Львовский клуб ожидает, что Альварес совсем скоро вернется в общую группу команды.
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