Муж Свитолиной без особых шансов проиграл 243-й ракетке в Вашингтоне
Гаэль в двух сетах уступил У Ибину в матче 1/32 финала турнира АТР 500 в столице США
Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 48) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне, США.
В первом раунде француз в двух сетах разгромно проиграл представителю Китая У Ибину (АТР 243) за 1 час и 9 минут.
АТР 500 Вашингтон. Хард, 1/32 финала
Гаэль Монфис (Франция) – У Ибин (Китай) [Q] – 3:6, 1:6
Это было первое очное противостояние соперников.
Днем ранее Монфис вылетел и с парного разряда, где в стартовом поединке вместе с Ником Кирьосом без шансов уступил дуэту Уго Нис / Эдуар Роже-Васслен.
У Ибин стартовал на пятисотнике в столице США с квалификации. Там он одолел Митчэла Крюгера и Корентена Муте, а его следующим оппонентом будет австралиец Алексей Попырин.
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