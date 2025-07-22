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ATP
22 июля 2025, 22:44 | Обновлено 22 июля 2025, 22:49
359
0

Муж Свитолиной без особых шансов проиграл 243-й ракетке в Вашингтоне

Гаэль в двух сетах уступил У Ибину в матче 1/32 финала турнира АТР 500 в столице США

22 июля 2025, 22:44 | Обновлено 22 июля 2025, 22:49
359
0
Муж Свитолиной без особых шансов проиграл 243-й ракетке в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 48) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде француз в двух сетах разгромно проиграл представителю Китая У Ибину (АТР 243) за 1 час и 9 минут.

АТР 500 Вашингтон. Хард, 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – У Ибин (Китай) [Q] – 3:6, 1:6

Это было первое очное противостояние соперников.

Днем ранее Монфис вылетел и с парного разряда, где в стартовом поединке вместе с Ником Кирьосом без шансов уступил дуэту Уго Нис / Эдуар Роже-Васслен.

У Ибин стартовал на пятисотнике в столице США с квалификации. Там он одолел Митчэла Крюгера и Корентена Муте, а его следующим оппонентом будет австралиец Алексей Попырин.

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У Ибин Гаэль Монфис ATP Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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