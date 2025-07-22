Муж Свитолиной без особых шансов проиграл 243-й ракетке в Вашингтоне

Французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 48) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде француз в двух сетах разгромно проиграл представителю Китая У Ибину (АТР 243) за 1 час и 9 минут.

АТР 500 Вашингтон. Хард, 1/32 финала

Гаэль Монфис (Франция) – У Ибин (Китай) [Q] – 3:6, 1:6

Это было первое очное противостояние соперников.

Днем ранее Монфис вылетел и с парного разряда, где в стартовом поединке вместе с Ником Кирьосом без шансов уступил дуэту Уго Нис / Эдуар Роже-Васслен.

У Ибин стартовал на пятисотнике в столице США с квалификации. Там он одолел Митчэла Крюгера и Корентена Муте, а его следующим оппонентом будет австралиец Алексей Попырин.