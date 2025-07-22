Ванат, Буяльский и Волошин забили свои очередные голы в еврокубках

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» на выезде обыграло «Хамрун Спартанс» из Мальты со счетом 3:0.

Голами в составе киевлян отметились Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

Голы Виталия Буяльского в еврокубках (15)

2015: ЛЕ, Генгам (Франция)

2015: ЛЧ, Порту (Португалия)

2016: ЛЧ, Манчестер Сити (Англия)

2016: ЛЧ, Бешикташ (Турция)

2017: ЛЕ, Партизан (Сербия)

2017: ЛЕ, Янг Бойз (Швейцария)

2018: ЛЕ, Ренн (Франция)

2019: ЛЕ, Олимпиакос (Греция)

2019: ЛЕ, Брюгге (Бельгия)

2019: ЛЕ, Мальме (Швеция)

2020: ЛЕ, Гент (Бельгия)

2021: ЛЕ, Брюгге (Бельгия)

2021: ЛЕ, Брюгге (Бельгия)

2022: ЛЧ, Фенербахче (Турция)

2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)

Голы Владислава Ваната в еврокубках (5)

2022: ЛЕ, АЕК (Кипр)

2024: ЛЧ, Партизан (Сербия)

2024: ЛЧ, РБ Зальцбург (Австрия)

2025: ЛЕ, Галатасарай (Турция)

2025; ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)

Голы Назара Волошина в еврокубках (4)

2023: ЛЧ, Арис (Греция)

2023: ЛЧ, Бешикташ (Турция)

2024: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия)

2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)

Интересным фактом является то, что «Динамо» не пропустило в двух матчах еврокубков подряд впервые с 2019 года: