Лига чемпионов22 июля 2025, 22:28 |
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Ванат, Буяльский и Волошин забили свои очередные голы в еврокубках
Кому забивали игроки «Динамо»?
22 июля 2025, 22:28 |
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В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» на выезде обыграло «Хамрун Спартанс» из Мальты со счетом 3:0.
Голами в составе киевлян отметились Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.
Голы Виталия Буяльского в еврокубках (15)
- 2015: ЛЕ, Генгам (Франция)
- 2015: ЛЧ, Порту (Португалия)
- 2016: ЛЧ, Манчестер Сити (Англия)
- 2016: ЛЧ, Бешикташ (Турция)
- 2017: ЛЕ, Партизан (Сербия)
- 2017: ЛЕ, Янг Бойз (Швейцария)
- 2018: ЛЕ, Ренн (Франция)
- 2019: ЛЕ, Олимпиакос (Греция)
- 2019: ЛЕ, Брюгге (Бельгия)
- 2019: ЛЕ, Мальме (Швеция)
- 2020: ЛЕ, Гент (Бельгия)
- 2021: ЛЕ, Брюгге (Бельгия)
- 2021: ЛЕ, Брюгге (Бельгия)
- 2022: ЛЧ, Фенербахче (Турция)
- 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
Голы Владислава Ваната в еврокубках (5)
- 2022: ЛЕ, АЕК (Кипр)
- 2024: ЛЧ, Партизан (Сербия)
- 2024: ЛЧ, РБ Зальцбург (Австрия)
- 2025: ЛЕ, Галатасарай (Турция)
- 2025; ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
Голы Назара Волошина в еврокубках (4)
- 2023: ЛЧ, Арис (Греция)
- 2023: ЛЧ, Бешикташ (Турция)
- 2024: ЛЧ, Рейнджерс (Шотландия)
- 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта)
Интересным фактом является то, что «Динамо» не пропустило в двух матчах еврокубков подряд впервые с 2019 года:
- 2019: ЛЕ, Динамо – Мальме (Швеция) 1:0
- 2019: ЛЕ, Лугано (Швейцария) – Динамо 0:0
- 2025: ЛЕ, Динамо – РФШ (Латвия) 1:0
- 2025: ЛЧ, Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо 0:3
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