Фенербахче – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч начнется 23 июля в 20:00 по Киеву
В среду, 23 июля состоится товарищеская встреча между турецким «Фенербахче» и саудовским «Аль-Иттихадом». По киевскому времени игра начнется в 20:00.
Фенербахче
В прошлом сезоне Суперлиги коллектив занял 2-ю строчку, получив 84 балла за 36 поединков турнира. От «Галатасарая», разместившегося на 1-м месте команду Жозе Моуриньо отделяло 11 очков. Также клуб не слишком удачно выступил в кубке, вылетев от того же «Галатасарая» в четвертьфинале. В Лиге Европы «Фенербахче» вылетели в 1/8 финала от «Рейнджерс», проиграв шотландцам серию пенальти после ничьей по итогу 2-х матчей.
Аль-Иттихад
За 34 поединка саудовской Профессиональной лиги «тигры» набрали 83 зачетных пункта и заняли безоговорочное 1-е место, обойдя «Аль-Хиляль» на 8 очков. Также коллектив торжествовал в кубке страны, одолев в финале "
«Аль-Кадисию» со счетом 3:1. На международной арене в прошлом сезоне «Аль-Иттихад» не выступал.
Интересные факты
- «Фенербахче» забило 90 голов в прошлом сезоне чемпионата Турции, лучший показатель только у «Галатасарая» – 91 мяч.
- В последних 7 официальных матчах прошлого сезона «Аль-Иттихад» одержал 7 побед.
- «Аль-Иттихад» пропустил 35 мячей в 34 играх чемпионата Саудовской Аравии в прошлом сезоне – 2-й лучший результат.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.
20:00
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