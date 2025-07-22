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Товарищеские матчи
22 июля 2025, 22:17 |
54
0

Фенербахче – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 23 июля в 20:00 по Киеву

22 июля 2025, 22:17 |
54
0
Фенербахче – Аль-Иттихад. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Фенербахче

В среду, 23 июля состоится товарищеская встреча между турецким «Фенербахче» и саудовским «Аль-Иттихадом». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Фенербахче

В прошлом сезоне Суперлиги коллектив занял 2-ю строчку, получив 84 балла за 36 поединков турнира. От «Галатасарая», разместившегося на 1-м месте команду Жозе Моуриньо отделяло 11 очков. Также клуб не слишком удачно выступил в кубке, вылетев от того же «Галатасарая» в четвертьфинале. В Лиге Европы «Фенербахче» вылетели в 1/8 финала от «Рейнджерс», проиграв шотландцам серию пенальти после ничьей по итогу 2-х матчей.

Аль-Иттихад

За 34 поединка саудовской Профессиональной лиги «тигры» набрали 83 зачетных пункта и заняли безоговорочное 1-е место, обойдя «Аль-Хиляль» на 8 очков. Также коллектив торжествовал в кубке страны, одолев в финале "
«Аль-Кадисию» со счетом 3:1. На международной арене в прошлом сезоне «Аль-Иттихад» не выступал.

Интересные факты

  • «Фенербахче» забило 90 голов в прошлом сезоне чемпионата Турции, лучший показатель только у «Галатасарая» – 91 мяч.
  • В последних 7 официальных матчах прошлого сезона «Аль-Иттихад» одержал 7 побед.
  • «Аль-Иттихад» пропустил 35 мячей в 34 играх чемпионата Саудовской Аравии в прошлом сезоне – 2-й лучший результат.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.

Прогноз Sport.ua
Фенербахче
23.07.2025 -
20:00
Аль-Иттихад
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку

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Фенербахче Аль-Иттихад Джидда прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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