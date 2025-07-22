С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч

22 июля состоялся матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос (Кипр) и Маккаби Тель-Ави (Израиль).

Поединок прошел в городе Колосси. Игра завершилась со счетом 1:1. Главным арбитром встречи был украинец Николай Балакин.

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На 81-й отличился Монс Бассуамина, который положил бисиклету и вывел хозяев вперед. Гости вырвали ничью на 90+10-й минуте Элад Мадмун.

Ответное противостояние состоится 30 июля на стадионе Арена TSC в городе Бачка-Топола.

Победитель этого противостояния в Q3 ЛЧ встретится либо с Динамо Киев, либо с ФК Хамрун Спартанс. Киевляне в первом матче выиграли 3:0 и фактически гарантировали себе место в следующем раунде отбора.

Лига чемпионов 2025/25. Квалификация Q3

Первый матч, 22 июля

Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Ави (Израиль) – 1:1

Голы: Бассуамина, 81 – Мадмун, 90+10