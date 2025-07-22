Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч
Лига Чемпионов
Пафос
22.07.2025 20:00 – FT 1 : 1
Маккаби Тель-Авив
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 июля 2025, 22:10 | Обновлено 22 июля 2025, 22:29
1231
1

С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч

Поединок второго раунда квалификации завершился со счетом 1:1, все решится 30 июля

22 июля 2025, 22:10 | Обновлено 22 июля 2025, 22:29
1231
1
С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч
ФК Пафос

22 июля состоялся матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос (Кипр) и Маккаби Тель-Ави (Израиль).

Поединок прошел в городе Колосси. Игра завершилась со счетом 1:1. Главным арбитром встречи был украинец Николай Балакин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 81-й отличился Монс Бассуамина, который положил бисиклету и вывел хозяев вперед. Гости вырвали ничью на 90+10-й минуте Элад Мадмун.

Ответное противостояние состоится 30 июля на стадионе Арена TSC в городе Бачка-Топола.

Победитель этого противостояния в Q3 ЛЧ встретится либо с Динамо Киев, либо с ФК Хамрун Спартанс. Киевляне в первом матче выиграли 3:0 и фактически гарантировали себе место в следующем раунде отбора.

Лига чемпионов 2025/25. Квалификация Q3

Первый матч, 22 июля

Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Ави (Израиль) – 1:1

Голы: Бассуамина, 81 – Мадмун, 90+10

По теме:
Ванат, Буяльский и Волошин забили свои очередные голы в еврокубках
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
ВИДЕО. Волошин поставил финальную точку в матче Динамо с Хамрун Спартанс
Лига чемпионов Пафос Маккаби Тель-Авив Николай Балакин Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Вашингтоне
Теннис | 22 июля 2025, 20:01 10
Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Вашингтоне
Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Вашингтоне

Поединок 1/16 финала состоится 22 июля и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву

Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Бокс | 22 июля 2025, 14:46 4
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком
Легенда бокса заметил деталь, стоившую Дюбуа победы над Усиком

Дюк Маккензи недоволен отношением Даниэля к поединку

Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2025, 20:37
Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Бокс | 22.07.2025, 08:34
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
Бокс | 22.07.2025, 15:31
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Скоріше за все Маккабі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
21.07.2025, 09:31 62
Бокс
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
21.07.2025, 03:02 5
Бокс
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
21.07.2025, 23:37 6
Футбол
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
21.07.2025, 12:25 2
Бокс
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
21.07.2025, 12:29 3
Бокс
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
21.07.2025, 08:30 7
Бокс
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
20.07.2025, 20:47 7
Футбол
Уоррен рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
Уоррен рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
21.07.2025, 12:56 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем