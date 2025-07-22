В среду, 23 июля состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между словенской «Олимпией» и андоррским «Интером Эскальдес». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Олимпия Любляна

В прошлом сезоне чемпионата Словении коллектив набрал 74 очка за 36 поединков и занял 1-е место, опередив «Марибор» на 7 зачетных пунктов. Однако в кубке страны команда вылетела еще в полуфинале после поражения против «Целье». Также команда участвовала в отборе Лиги чемпионов, однако вылетела из 1-го квалификационного раунда из-за поражения казахскому «Кайрату» с общим счетом 3:1.

Интер Эскальдес

Коллектив стал обладателем «золотого дубля» в прошлом сезоне – за 27 матчей андоррской Примеры «Интер» набрал 62 балла, что позволило ему опередить преследователей минимум на 7 очков и занять почетное 1-е место. В финале Кубка Андорры команда минимально одолела «АК Эскальдес». Как и «Олимпия» клуб участвовал в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, однако там потерпел поражение от румынского «ФКСБ» с общим счетом 4:3.

Интересные факты

«Олимпия» пропустила всего 20 голов в прошлом сезоне Первой лиги Словении – лучший результат среди всех команд.

В последних 7 домашних поединках «Олимпия» одержала 5 побед и дважды сыграла вничью.

«Интер Эскальдес» забил больше голов в прошлом сезоне андоррской Примеры – команда отметилась 84 раза.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua Олимпия Любляна Интер Эскальдес Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку

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