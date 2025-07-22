В среду, 23 июля состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанской «Зирой» и хорватским «Хайдуком». По киевскому времени игра начнется в 18:30.



Зира

В прошлом сезоне чемпионата Азербайджана «Зира» набрала 74 очка за 36 поединков и заняла 2-е место, которое дало право стартовать в еврокубковой кампании со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. От «Карабаха», который в очередной раз стал чемпионом команду отделяло 15 зачетных пунктов. Также не удалось коллективу в кубке страны, откуда он вылетел в четвертьфинале от «Араза».

Хайдук Сплит

За 36 поединков чемпионата Хорватии в прошлом сезоне «Хайдук» завоевал 63 очка и занял 3-ю строчку, отстав от золотого и сребреного призера («Риеки» и «Динамо Загреб») всего на 2 балла. В кубке коллектив вылетел от будущего чемпиона «Риеки», уступив со счетом 1:3 в четвертьфинале. Также следует помнить, что летом команда потеряла наставника, ведь Дженнаро Гаттузо стал главным тренером сборной Италии.

Интересные факты

В последних 7 официальных играх прошлого сезона «Зира» одержала 6 побед и 1 раз сыграла вничью.

«Зира» пропустила всего 27 голов в прошлом сезоне чемпионата – 2-й лучший результат.

В прошлом сезоне чемпионата Хорватии «Хайдук» забил 49 мячей – 2-й лучший результат.

Прогноз

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Прогноз Sport.ua Зиря Хайдук Сплит Тотал больше 2 1.67

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