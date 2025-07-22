С такой обновкой можно в Первую лигу. У Металлурга Запорожье новое лого
Известно, что клуб может заменить «Минай» в футбольном первенстве Украины
Запорожский «Металлург» презентовал обновленный клуб.
На нем изображена буква «М» в кругу в желто-оранжево-красном цвете.
Обновленный лого клуба появился именно тогда, когда стало известно, что «Металлург» Запорожья может вернуться в Первую лигу, ведь руководство «Минаю» сообщило о приостановлении участия в соревнованиях.
По итогам прошлого сезона «Металлург» Запорожья боролся за место в Первой лиге из-за стадии плейоф. Команда разгромно уступила ФК «Чернигов» по сумме двух матчей.
Дома запорожцы уступили 0:2, а в Чернигове – 0:3.
Старый логотип
Новый логотип
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 22 июля
Поединок состоится 22 июля и начнется в 21:30 по Киеву