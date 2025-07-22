С такой обновкой можно в Первую лигу. У Металлурга Запорожье новое лого

Запорожский «Металлург» презентовал обновленный клуб.

На нем изображена буква «М» в кругу в желто-оранжево-красном цвете.

Обновленный лого клуба появился именно тогда, когда стало известно, что «Металлург» Запорожья может вернуться в Первую лигу, ведь руководство «Минаю» сообщило о приостановлении участия в соревнованиях.

По итогам прошлого сезона «Металлург» Запорожья боролся за место в Первой лиге из-за стадии плейоф. Команда разгромно уступила ФК «Чернигов» по сумме двух матчей.

Дома запорожцы уступили 0:2, а в Чернигове – 0:3.

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