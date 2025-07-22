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  4. С такой обновкой можно в Первую лигу. У Металлурга Запорожье новое лого
Украина. Первая лига
22 июля 2025, 18:35 | Обновлено 22 июля 2025, 19:27
703
2

С такой обновкой можно в Первую лигу. У Металлурга Запорожье новое лого

Известно, что клуб может заменить «Минай» в футбольном первенстве Украины

22 июля 2025, 18:35 | Обновлено 22 июля 2025, 19:27
703
2
С такой обновкой можно в Первую лигу. У Металлурга Запорожье новое лого
ФК Металлург Запорожье

Запорожский «Металлург» презентовал обновленный клуб.

На нем изображена буква «М» в кругу в желто-оранжево-красном цвете.

Обновленный лого клуба появился именно тогда, когда стало известно, что «Металлург» Запорожья может вернуться в Первую лигу, ведь руководство «Минаю» сообщило о приостановлении участия в соревнованиях.

По итогам прошлого сезона «Металлург» Запорожья боролся за место в Первой лиге из-за стадии плейоф. Команда разгромно уступила ФК «Чернигов» по сумме двух матчей.

Дома запорожцы уступили 0:2, а в Чернигове – 0:3.

Старый логотип

Новый логотип

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Металлург Запорожье логотип чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай
Александр Сильченко Источник: ФК Металлург Запорожье
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Richard Lewis
Лого агонь!
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Philip J. Fry
Норм, трохи лого мотороли нагадало
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