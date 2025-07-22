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Лига чемпионов
22 июля 2025, 18:50 | Обновлено 22 июля 2025, 19:04
2319
10

Динамо начинает сезон Лиги чемпионов. Шовковский назвал стартовый состав

22 июля в 20:00 в ЛЧ встречаются Хамрун Спартанс и Динамо Киев

22 июля 2025, 18:50 | Обновлено 22 июля 2025, 19:04
2319
10
Динамо начинает сезон Лиги чемпионов. Шовковский назвал стартовый состав
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевский клуб начинает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

22 июля в 20:00 встречаются Хамрун Спартанс из Мальты и Динамо Киев. Игра проходит на арене в городе Паола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q3 Лиги Европы, где соперником будет проигравший в паре Пафос – Маккаби Т-А.

Динамо начинает сезон Лиги чемпионов. Шовковский назвал стартовый состав

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пихаленок, Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Кабаєв

Запас: Моргун, Вивчаренко, Яцык, Бражко, Волошин, Шапаренко, Караваев, Супряга, Герреро, Биловар, Брагару, Пономаренко

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс стартовые составы Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 11
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Pavel_i_C0
Ну що ж, вітання всім вболівальникам, з початком єврокубкового сезону для українських клубів.. Потрібно виносити мальтійців (хоча їх практично немає в складі цієї команди) ще в першому матчі
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+4
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serhiy1
Удачі, Динамо ! 
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+2
vasilichn
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q3 Лиги Европы, где соперником будет проигравший в паре Пафос – Маккаби Т-А.Это Спорт.юа
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Перець
Супряга і Гереро просто баласт 
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+1
Владислав Антонов
Та виграє Динамо, причому дуже легко, мінімум в 2 м'ячі
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0
Умник
Пихаленок в старте. Фух
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0
antt
Ліга Чемпіонів на Мальті це дійсно звучить пафосно. От якби далі вийшли мальтійці і кіпрський Пафос, це б був фурор. Що думаю навряд чи буде, і не тільки я.
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-5
saltim
Шапаренко и Бражко так точно никто и никогда не купит
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-5
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