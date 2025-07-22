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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кобин узнал имя нового помощника в Ингульце
Украина. Первая лига
22 июля 2025, 18:54 |
422
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кобин узнал имя нового помощника в Ингульце

Сергей Сизихин будет помогать главному тренеру

22 июля 2025, 18:54 |
422
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кобин узнал имя нового помощника в Ингульце
ФК Чайка. Сергей Сизихин

Перволиговый клуб «Ингулец» официально объявил о начале сотрудничества с 45-летним специалистом Сергеем Сизихиным.

В новой команде Сергей будет исполнять роль помощника главного тренера Василия Кобина.

Информацию об условиях контракта коуча пресс-служба «Ингульца» не разглашает.

Предыдущий сезон Сизихин провел в одесском «Черноморце» в качестве ассистента тренера. Также в своей карьере Сергей возглавлял «Чайку» и харьковский «Гелиос».

Ранее на нашем сайте сообщалось, что Сизихин оперативно заменил Вячеслава Котляра.

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Василий Кобин чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины назначение тренера Ингулец Сергей Сизихин
Андрей Витренко Источник: ФК Ингулец
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