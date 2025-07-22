ОФИЦИАЛЬНО. Кобин узнал имя нового помощника в Ингульце

Перволиговый клуб «Ингулец» официально объявил о начале сотрудничества с 45-летним специалистом Сергеем Сизихиным.

В новой команде Сергей будет исполнять роль помощника главного тренера Василия Кобина.

Информацию об условиях контракта коуча пресс-служба «Ингульца» не разглашает.

Предыдущий сезон Сизихин провел в одесском «Черноморце» в качестве ассистента тренера. Также в своей карьере Сергей возглавлял «Чайку» и харьковский «Гелиос».

Ранее на нашем сайте сообщалось, что Сизихин оперативно заменил Вячеслава Котляра.