ОФИЦИАЛЬНО. Кобин узнал имя нового помощника в Ингульце
Сергей Сизихин будет помогать главному тренеру
Перволиговый клуб «Ингулец» официально объявил о начале сотрудничества с 45-летним специалистом Сергеем Сизихиным.
В новой команде Сергей будет исполнять роль помощника главного тренера Василия Кобина.
Информацию об условиях контракта коуча пресс-служба «Ингульца» не разглашает.
Предыдущий сезон Сизихин провел в одесском «Черноморце» в качестве ассистента тренера. Также в своей карьере Сергей возглавлял «Чайку» и харьковский «Гелиос».
Ранее на нашем сайте сообщалось, что Сизихин оперативно заменил Вячеслава Котляра.
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