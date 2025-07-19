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  4. Кобин пригласил в Ингулец бывшего тренера Черноморца
Украина. Первая лига
19 июля 2025, 20:06 |
856
0

Кобин пригласил в Ингулец бывшего тренера Черноморца

У тренера «Ингульца» новый ассистент

19 июля 2025, 20:06 |
856
0
Кобин пригласил в Ингулец бывшего тренера Черноморца
Сергей Сизихин

В петровском клубе быстро нашли замену Вячеславу Котляру, который на днях перешел на работу в «Эпицентр»

Как стало известно Sport.ua, ассистентом Василия Кобина в «Ингульце» стал Сергей Сизихин. 45-летний специалист известен в первую очередь по работе главным тренером харьковского «Гелиоса» и «Чайки» из Петропавловской Боршаговки. Последним клубом Сизихина был «Черноморец», где с августа 2024 до марта 2025 года он помогал Александру Бабичу, когда тот возглавлял одесскую команду.

Ранее один из прежних ассистентов Василия Кобина, Вячеслав Котляр, сменил место работы. На этой неделе он вошел в тренерский штаб Сергея Нагорняка в «Эпицентре».

«Ингулец» по итогам предыдущего сезона занял предпоследнее, 15-е место в УПЛ. В стартовом туре Первой лиги подопечные Василия Кобина сыграют дома с «Буковиной». Встреча пройдет 2 августа.

Сегодня же в рамках тренировочного сбора в Закарпатье команда из Кировоградской области провела контрольный матч с «Ужгородом» и проиграла представителю Второй лиги со счетом 0:3.

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Василий Кобин Ингулец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд назначение тренера Сергей Сизихин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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