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WTA
22 июля 2025, 16:59 | Обновлено 22 июля 2025, 17:00
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СВИТОЛИНА: «Надеюсь, что все получится, и мне удастся вернуться в топ-10»

Первая ракетка Украины пообщалась с журналистами

22 июля 2025, 16:59 | Обновлено 22 июля 2025, 17:00
400
0
СВИТОЛИНА: «Надеюсь, что все получится, и мне удастся вернуться в топ-10»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пообщалась с журналистами. В частности украинская теннисистка отметила, что, несмотря на вылет с Уимблдона 2025 в третьем круге, она осталась довольна своими результатами в текущем сезоне.

«Я достаточно уверена в своих результатах. Когда я хорошо тренируюсь, когда чувствую себя в хорошей физической форме. В принципе, уверенность есть, сейчас я в неплохой форме. Нужно избегать травм – это самое главное. Для меня задача сейчас – завершить сезон без серьезных повреждений, как это было в последние два года. Я не смогла полностью доиграть прошлый сезон. Поэтому надеюсь, что все получится, и мне удастся вернуться в топ-10».

Также Элина поделилась своими ожиданиями перед финальной стадией Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдет с 16 по 21 сентября в Китае, где соперником сборной Украины в четвертьфинале станет четвертая сеяная турнира – сборная Испании.

«Я очень рада, что нам удалось пройти квалификацию в финальную часть. Это впервые для Украины. Мы готовимся, стараемся собрать сильнейшую команду, чтобы не просто поехать туда, но и поехать за победой.

«Испания – не самый легкий соперник, но и не худший вариант, потому что есть США, которые очень сильны. Мы пока не знаем, какой состав у них будет, какие игроки приедут. Но все равно я думаю, что у нас хорошие шансы пройти дальше. А там уже посмотрим. Это спорт – ты не знаешь, чего ожидать, но можешь контролировать только то, насколько хорошо ты подготовишься».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Суспильне Спорт
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