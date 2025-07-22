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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 23:18 | Обновлено 22 июля 2025, 23:20
377
0

«Ненадежный и нестабильный». Воробей – про трансфер легионера в Шахтер

Экс-игрок «горняков» рассказал о Толге Сейхане

22 июля 2025, 23:18 | Обновлено 22 июля 2025, 23:20
377
0
«Ненадежный и нестабильный». Воробей – про трансфер легионера в Шахтер
Андрей Воробей

Экс-игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о трансфере Толга Сейхана в состав «горняков»:

– В начале июля 2005 года за 3,75 миллионов долларов в «Шахтер» перешел защитник Толга Сейхан, который стал первым турецким легионером в донецком клубе. Что о нем можете сказать?

– Был у нас такой защитник. Но он практически не играл. Сейхан очень мало матчей сыграл. Он атлетичный парень, Но порой, конечно, привозил себе очень много. Такой ненадежный и нестабильный, скажем так. Поэтому он особо и не заиграл у нас.

– Хотя, когда приглашали, думали, наоборот, что привнесет надежности в обороне?

– Наверное. Если бы у него паспорт был бразильский, я думаю, возможно, он заиграл бы. Это тоже факт такой играющий. Потому что в то время в обороне были украинцы, а лимит был в чемпионате Украины. Если бы у Сейхана был бразильский паспорт, наверное, у него было бы больше времени и доверия со стороны тренерского штаба. А у него турецкий паспорт и шансов маловато было.

Ранее Воробей рассказал матче сборных Украины и Турции.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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