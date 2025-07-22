ВОРОБЕЙ – о соперниках Шахтера в ЛЕ, турецком футболе и Сейхане

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о предстоящем противостоянии донецкой команды со стамбульским «Бешикташем» в квалификации Лиге Европы.

Также экс-голеадор сборной Украины оценил потенциальных соперников дончан в лице шотландского «Глазго Рейнджерс» и греческого «Панатинаикоса», рассказал, чем славятся турецкие фанаты, вспомнил знаменитую победу «желто-синих» в Стамбуле, а также дал оценку игре первого турецкого легионера «Шахтера» Толги Сейхана.

– Андрей, если «Шахтер» пройдет турецкий «Бешикташ», то оппонентом донецкой команды станет кто–то из пары «Рейнджерс» – «Панатинаикос». Какое ваше мнение о потенциальных соперниках «горняков» на следующей стадии Лиги Европы?

– Мне так кажется, что, если «Шахтер» пройдет «Бешикташ», то дончанам по силам пройти и кого–то из этой пары. Понятно, что «Рейнджерс» и «Панатинаикос» в своих чемпионатах заняли хорошие места. Но, мне кажется, что по уровню и стилю игры эти команды подходят донецкой команде. Поэтому, думаю, с ними будет чуть-чуть легче играть, чем с «Бешикташем». Если мы пройдем «Бешикташ», то, мне кажется, «Шахтер» должен пройти следующего соперника из этой пары.

– За «Панатинаикос» экс-футболист «Шахтера» Тете, кстати, играет.

– Дай Бог, «Шахтеру» пройти «Бешикташ» и Тете, может, увидится со своими бывшими одноклубниками.

– А «Рейнджерс» в том сезоне «Динамо» проходило.

– «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии хоть и неплохо выступил, но это такая команда нестабильная в еврокубках. И греки, и шотландцы сейчас играют в такой футбол, что «Шахтеру» по силам с ними играть. Им подходит такой стиль! В матчах против таких команд «Шахтер» себя комфортнее чувствует.

– Сейчас «Шахтеру» главное пройти «Бешикташ». А те соперники не должны быть сложнее турецкой команды?

– Я считаю, что из этих трех команд «Бешикташ» самый сильный.

– Что можете сказать в целом о турецких командах и турецком футболе?

– Турки – это горячий народ такой. Хотя в «Бешикташе» много легионеров играет. Нельзя сказать, что за них одни турки выступают. Но вот что касается атмосферы, то в Турции очень горячая поддержка. Фанаты у них такие требовательные. Очень большое количество людей на стадионе там собирается. Когда мы в Турции играли за сборную и на клубном уровне, то они спать не давали с самого утра. И вот, если матч где-то в 22:00, то они уже с 12 дня на стадионе, возле гостиниц. Вот они такое психологическое давление оказывают на соперников! Очень эмоционально турки поддерживают. Порой они даже не давали спать, так как знали, что сборная живет в определенной гостинице. И очень шумно было. Хоть полиция и охраняла, но тем не менее их слышали. Поэтому поддержка у «Бешикташа» будет нереальная. Турки есть турки. Я думаю, что в этой игре, наверное, будет очень много провокаций и задержек. Они такие любители попадать, на камеру сыграть, где–то актерские качества проявить.

– В вашей карьере, наверное, один из самых ярких матчей за сборную Украины, когда вы в отборе чемпионата мира-2006 обыграли Турцию со счетом 0:3 на ее поле.

– Никто не ожидал такой прыти от сборной Украины! А тут приехала сборная Украины и со счетом 0:3 просто вынесла соперника на его поле. Сказать, что это было без шансов для Турции нельзя. У турков было много моментов. Но в то время хорошо играл в воротах Шовковский. И впереди, конечно, был Шевченко, который забивал все, что можно. И мы приехали, обыграли Турцию тогда!

– Турция тогда же была действующим бронзовым призером чемпионата мира-2002.

– Да-да! Тогда ажиотаж нереальный был. А «Шахтеру» с «Бешикташем» будет, тысяча процентов, нелегко. Прежде всего, будет моральная атака со стороны фанатов, трибун и так далее.

– В начале июля 2005 года за 3,75 миллионов долларов в «Шахтер» перешел защитник Толга Сейхан, который стал первым турецким легионером в донецком клубе. Что о нем можете сказать?

– Был у нас такой защитник. Но он практически не играл. Сейхан очень мало матчей сыграл. Он атлетичный парень! Но порой, конечно, привозил себе очень много. Такой ненадежный и нестабильный, скажем так. Поэтому он особо и не заиграл у нас.

– Хотя, когда приглашали, думали, наоборот, что привнесет надежности в обороне?

– Наверное. Если бы у него паспорт был бразильский, я думаю, возможно, он заиграл бы. Это тоже факт такой играющий. Потому что в то время в обороне были украинцы, а лимит был в чемпионате Украины (смеется). Если бы у Сейхана был бразильский паспорт, наверное, у него было бы больше времени и доверия со стороны тренерского штаба. А у него турецкий паспорт и шансов маловато было.