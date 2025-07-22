Андерсон РИБЕЙРО: «Мы довольны полученным опытом»

ЮКСА на учебно-тренировочный сборах продолжает подготовку к новому сезону. Команда провела спарринг с ЛНЗ, в котором уступила со счетом 0:2. Впечатлениями о матче с представителем УПЛ поделился главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

– Какая основная задача была на этот матч?

– Наша третья игра этого летнего предсезонного периода. Сегодняшняя цель – посмотреть на приехавших на просмотр игроков, и мы дали им шанс сыграть и показать свой уровень.

– ЛНЗ – самый сложный соперник, с которым пришлось играть на этих сборах?

– Мы знаем, что команда ЛНЗ очень сильна, имеет качественных игроков и современный стиль игры, поэтому для нас матчи такого уровня всегда полезны. Это значит, что мы едем отсюда более сильными и довольными полученным опытом, особенно это касается наших молодых игроков.

– Не играли многие лидеры из-за травм, в частности Евдокимов, Харченко, Киреев, Фого и Матеус – есть понимание, когда они смогут вернуться на поле?

– У этих игроков уже есть контракт с клубом, они являются ключевыми фигурами, поэтому все идет по плану. Уже завтра они присоединятся к общей группе.

– С ЛНЗ снова играло много потенциальных новичков, как оцените их уровень на фоне команды УПЛ?

– Мы снова сыграли смешанным составом, поэтому мы могли наблюдать за нашими молодыми бразильскими и украинскими игроками и анализировать, насколько сложно играть в УПЛ. Нам просто нужно работать и еще больше стараться.

– Остается два контрольных поединка перед стартом в Первой лиге. Планируете наигрывать в них состав на матч против «Подолья» или еще будет смешанный состав?

– Действительно, в следующих двух товарищеских матчах будут играть футболисты, которые будут бороться за место в стартовом составе против «Подолья».