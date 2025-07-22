Тренер Хамрун: «Надо воспользоваться, что у Динамо нет игровой практики»
Джакомо Модика заявил, что его команда отдаст все силы на поле
Главный тренер «Хамрун Спартанс» Джакомо Модика заявил, что его команда отдаст все силы, чтобы усложнить жизнь украинскому гранду – киевскому «Динамо» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 22 июля в 19:00.
Несмотря на статус соперника, Модика заявил, что его команда уважает киевский клуб, но при этом настроена дать серьезный бой:
«Победа на прошлой неделе над «Жальгирисом», безусловно, принесла много энтузиазма игрокам и болельщикам. Это было отличное достижение, но мы можем превратить его в выдающийся успех, если сможем преодолеть еще одно-два европейских испытания. Перед нами соперник, который на бумаге кажется непреодолимым.
Уровень технического мастерства между командами очень разный. Но матчи выигрываются на поле, и у нас есть большая решимость продолжить начатое на прошлой неделе. Мы должны играть не только технически, но и использовать другие составляющие – нашу физическую готовность, волю к победе и борьбу.
Я очень верю в этих игроков, которые на прошлой неделе показали, что обладают амбициями и характером, чтобы возвращаться в трудные моменты, а также способностью демонстрировать яркий атакующий футбол. Мы с уважением относимся к сопернику, но выложимся на максимум. И если соперник покажет, что он сильнее – мы поздравим его с победой, но эту победу еще нужно заслужить».
Модика отметил, что главная угроза со стороны «Динамо» – это атака, где играют качественные футболисты, в частности Андрей Ярмоленко:
«Самая сильная сторона «Динамо» – это атака, там у них очень талантливые игроки. Технически они очень сильны. Но они подходят к этому матчу без официальных игр, и мы должны быть достаточно умными, чтобы воспользоваться их недостатком игровой практики. Очень важно не ошибаться в последней трети поля, потому что они нас накажут».
Сербский защитник Огнен Беличич заявил, что игроки осознают огромную историю киевского клуба, но полны решимости выложиться на все 100% и попытаться добиться положительного результата:
««Динамо» – это большая команда с большой историей, но когда ты играешь в таком турнире, как Лига чемпионов, нельзя ни о чем жалеть. Мы настроены выложиться на 100%, чтобы добиться хорошего результата перед ответным матчем. Для нас это отличная возможность сыграть против топ-клуба Европы, и наша цель – бороться до последней минуты».
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