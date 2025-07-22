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Лига чемпионов
22 июля 2025, 15:19 | Обновлено 22 июля 2025, 15:23
364
0

Тренер Хамрун: «Надо воспользоваться, что у Динамо нет игровой практики»

Джакомо Модика заявил, что его команда отдаст все силы на поле

22 июля 2025, 15:19 | Обновлено 22 июля 2025, 15:23
364
0
Тренер Хамрун: «Надо воспользоваться, что у Динамо нет игровой практики»
Times of Malta

Главный тренер «Хамрун Спартанс» Джакомо Модика заявил, что его команда отдаст все силы, чтобы усложнить жизнь украинскому гранду – киевскому «Динамо» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 22 июля в 19:00.

Несмотря на статус соперника, Модика заявил, что его команда уважает киевский клуб, но при этом настроена дать серьезный бой:

«Победа на прошлой неделе над «Жальгирисом», безусловно, принесла много энтузиазма игрокам и болельщикам. Это было отличное достижение, но мы можем превратить его в выдающийся успех, если сможем преодолеть еще одно-два европейских испытания. Перед нами соперник, который на бумаге кажется непреодолимым.

Уровень технического мастерства между командами очень разный. Но матчи выигрываются на поле, и у нас есть большая решимость продолжить начатое на прошлой неделе. Мы должны играть не только технически, но и использовать другие составляющие – нашу физическую готовность, волю к победе и борьбу.

Я очень верю в этих игроков, которые на прошлой неделе показали, что обладают амбициями и характером, чтобы возвращаться в трудные моменты, а также способностью демонстрировать яркий атакующий футбол. Мы с уважением относимся к сопернику, но выложимся на максимум. И если соперник покажет, что он сильнее – мы поздравим его с победой, но эту победу еще нужно заслужить».

Модика отметил, что главная угроза со стороны «Динамо» – это атака, где играют качественные футболисты, в частности Андрей Ярмоленко:

«Самая сильная сторона «Динамо» – это атака, там у них очень талантливые игроки. Технически они очень сильны. Но они подходят к этому матчу без официальных игр, и мы должны быть достаточно умными, чтобы воспользоваться их недостатком игровой практики. Очень важно не ошибаться в последней трети поля, потому что они нас накажут».

Сербский защитник Огнен Беличич заявил, что игроки осознают огромную историю киевского клуба, но полны решимости выложиться на все 100% и попытаться добиться положительного результата:

««Динамо» – это большая команда с большой историей, но когда ты играешь в таком турнире, как Лига чемпионов, нельзя ни о чем жалеть. Мы настроены выложиться на 100%, чтобы добиться хорошего результата перед ответным матчем. Для нас это отличная возможность сыграть против топ-клуба Европы, и наша цель – бороться до последней минуты».

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Хамрун Спартанс Динамо Киев Лига чемпионов пресс-конференция
Николай Степанов Источник
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