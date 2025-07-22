ПРЯДУН: «Если Динамо забьет быстрый гол, будет легче. Выиграют 3:0 или 4:0»

Перед матчем между командами Хамрун Спартанс и Динамо Киев во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов свое мнение высказал футболист Максим Прядун, который выступал в чемпионате Мальты.

Максим Прядун в прошлом сезоне играл за команду Слима, поэтому знает, что такое мальтийский футбол. Экс-игрок Металлиста и ЛНЗ дал свой прогноз на игру и рассказал о сильных сторонах соперника.

– Вы знакомы с чемпионатом Украины, поиграли здесь, знакомы с чемпионатом Мальты, поиграли там, хоть и недолго. Мы общались с экспертами, которые говорят, что чемпион Мальты – условно, команда уровня борьбы за выживание в УПЛ или даже уровня Первой лиги. Вы как человек, что там играл – как оцените уровень?

– Не думаю, что они сразу бы вылетели, но да – боролись бы за выживание. Уровень немного слабее, особенно в тактическом плане. В Украине тренеры гораздо квалифицированнее. В этом я согласен с экспертами. Но индивидуально – есть хорошие игроки. Просто как команда, структура, тренерская мысль – этого не хватает.

– Есть такое впечатление, что сейчас все в мире более-менее научились играть в футбол. Вы играли за Слиму, команда была четвертая. Там и формат чемпионата интересный – 12 команд, дальше деление на две шестерки, потом еще и плей-офф. Как это все работает?

– Действительно, система интересная. Есть топ-6 в первом круге, и потом еще одна топ-6 во втором. И кто выиграл первый круг, может стать чемпионом, если занимает первое место во втором круге. Например, Флориана имела такой шанс – все решалось до последнего тура.

Хамрун в первом круге занял 6-е место и еле попал в топ-6 второго круга. Все решалось в последнем туре. Если бы сыграли вничью или проиграли – не попали бы. Так же и в шестерке: заняли 4-е место и еле попали в финал четырех, потом выиграли полуфинал и финал. По сути, выиграли четыре финала подряд – и стали чемпионами. Много везения у них было.

– Что скажете об игре Хамрун Спартанс?

– Выделил бы индивидуальные действия. У них хороший вратарь, он играет за сборную Мальты. Вот с Польшей они проиграли 0:2, но он много вытащил. Так вот, индивидуально – хороший уровень. Но тактики как таковой мало. Ни билдапа, ни структуры особенно не видно. Команда забивает один-два гола – и садится в глухую оборону, играют на контратаках.

– Динамо сыграет первый матч в гостях, и еще и на газоне с искусственным покрытием. Как это повлияет?

– Странно, что играют на синтетике. На Мальте есть стадион Тони Безина, там играет сборная. Поле там мягкое, похоже на стадион Звезды в Кропивницком. Но, наверное, он не соответствует критериям УЕФА. А та синтетика, на которой будут играть, не очень качественная – жесткая, непривычная. В Украине я такой не видел. Но, возможно, это даже плюс. Потому что натуральное поле там бугристое, мяч катится плохо. А синтетика хотя бы ровная – можно контролировать игру.

– Хамрун сенсационно выбил Жальгирис. Вы такого ожидали?

– Нет. Думал, что Жальгирис выиграет первый матч 3:0. Это же серьезная команда. Наверное, была недооценка. А на Мальте создают атмосферу – оркестры, трубы, барабаны. Очень громко. Мальтийцы вообще очень эмоциональны. Думаю, когда Динамо приедет – будет полный стадион, для местных это праздник.

– Ваш прогноз на матч?

– Если Динамо выйдет с полной самоотдачей, думаю, 3:0 или 4:0 – смело можно закрывать вопрос уже в первом матче. Здесь будет игра до первого гола. Если забьют в первом тайме – дальше будет легче. Нужно решать все сразу и готовиться к следующему сопернику.