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Украина. Первая лига
22 июля 2025, 15:16 |
166
0

Сыграют с соседями. Верес назвал следующего соперника на сборах

Клуб из Ровно проведет спарринг с хмельницким «Подольем»

22 июля 2025, 15:16 |
166
0
Сыграют с соседями. Верес назвал следующего соперника на сборах
НК Верес

«Верес» продолжает подготовку к началу нового сезона. В следующем спарринге команда Олега Шандрука сыграет с географическими соседями – хмельницким «Подольем».

Для «Вереса» спарринг с «Подольем» станет седьмым контрольным матчем на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла тернопольскую «Ниву» (3:0), «Колос» (3:2), «Кудровку» (1:0), «Колос-2» (2:1) и обменялась победами со киевской «Оболонью» – 1:0 и 0:3.

«Подолье» следующий сезон проведет в Первой лиге. Команда сберегла прописку, обыграв в переходных матчах «Колос-2».

Поединок «Вереса» и «Подолья» пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» 23 июля. Начало матча в 15:30.

Ранее сообщалось, что «Верес» подписал очередного легионера.

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Сергей Турчак Источник: ФК Верес
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