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ATP
22 июля 2025, 15:30 | Обновлено 22 июля 2025, 15:32
328
0

Алькарас извинился перед болельщиками и раскрыл причину снятия с Мастерса

Испанский теннисист написал сообщение на платформе X

22 июля 2025, 15:30 | Обновлено 22 июля 2025, 15:32
328
0
Алькарас извинился перед болельщиками и раскрыл причину снятия с Мастерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас лично подтвердил свой отказ от участия в канадском Мастерсе 2025 года и объяснил причину такого решения в сообщении на платформе X.

«После многих недель соревнований без отдыха я не смогу сыграть в Торонто в этом году.

У меня небольшие мышечные проблемы, и мне нужно восстановиться физически и морально перед следующими турнирами.

Турниру и моим болельщикам в Канаде, мне очень жаль, увидимся в следующем году!»

Вторая ракетка мира также пропустил турнир в Монреале в 2024 году, который проходил сразу после Олимпийских игр в Париже.

Текущий розыгрыш Открытого чемпионата Канады станет первым в новом формате: турнир продлится две недели (точнее – 12 дней) и примет 96 участников в одиночной сетке. Этот формат ATP внедряется на семи из девяти турниров серии Мастерс.

До принятых изменений семь из девяти Мастерсов проводились в течение одной недели с участием 56 игроков в основной сетке.

Алькарас – один из немногих топ-игроков, которые открыто критиковали расширение формата турниров ATP 1000.

«Турниры, которые проходят за одну неделю, – лучше. Кто-то подумает, что при двухнедельном формате появляется время на отдых, но это не так.
Ты тренируешься, готовишься морально, настраиваешься на матч… на самом деле ты не отдыхаешь. Это полноценные две недели. Поэтому для меня недельные турниры Мастерс лучше – это лучше для тенниса».

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Торонто
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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