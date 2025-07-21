КОРРЕТХА: «Я считаю, что Карлосу Алькарасу сейчас нужен отдых»

Экс-вторая ракетка мира и двукратный финалист Ролан Гаррос Алекс Корретха, недавно призвал своего соотечественника Карлоса Алькараса не выступать в Канаде.

Именитый в прошлом испанский теннисист, а ныне известный теннисный аналитик аргументировал свою позицию касательно канадского Мастерса.

«Я никогда не вмешиваюсь в расписание, которое мой хороший друг Хуан Карлос Ферреро составляет для Карлоса Алькараса, но я просто надеюсь, что он не поедет в Торонто», – сказал Корретха в эфире Carrusel Deportivo.

«Я говорю это с полным уважением и любовью к канадскому турниру. Но, на мой взгляд, Алькарасу сейчас нужно восстановиться после всех этих нагрузок.

Речь даже не о том, выиграл он финал Уимблдона или проиграл. Дело в том, что он провел месяц в Лондоне, выиграл Квинс. Все это выматывает: смена покрытия, пресс-конференции, допинг-контроль, отель, потом самолет…

Все это очень утомительно. Я считаю, что Карлосу Алькарасу сейчас нужен отдых, чтобы во второй половине сезона, когда он иногда теряет энергию, он не чувствовал себя полностью выжатым до конца года.

Они (команда Алькараса) должны серьезно обсудить, что делать, и какое бы решение они ни приняли – это будет правильно, потому что они команда. Но со стороны мне хочется сказать: пожалуйста, пусть он не едет».

Накануне стало известно, что Карлитос отказался от участия на хардовом турнире АТР 1000 в Торонто, Канада. Алькарас также пропустил канадский Мастерс 2024 года в Монреале, который проходил после Олимпийских игр в Париже.

Ожидается, что пятикратный чемпион турниров Большого шлема вернется на корт на турнире серии Мастерс в Цинциннати, который стартует 8 августа.

В отсутствие Синнера, Алькараса, Дрейпера и Джоковича, первыми четырьмя сеяными на турнире в Торонто должны стать Александр Зверев, Тейлор Фритц, Лоренцо Музетти и Бен Шелтон.