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Испания
22 июля 2025, 15:11 |
673
0

Стало известно, во сколько Реалу обойдется Родри. Есть подробности

Мадридскому гранду придется отдать 100 миллионов евро за испанского хавбека

22 июля 2025, 15:11 |
673
0
Стало известно, во сколько Реалу обойдется Родри. Есть подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником «Манчестер Сити» Родри, сообщает Антон Меана.

«Единственный, кто подходит «Реалу», это Родри, но сейчас это нереально, потому что он стоит очень дорого, потому что он очень хорошо играет в «Манчестер Сити» и потому что нужно посмотреть, как он будет играть после серьезной травмы, полученной в прошлом сезоне. Реал Мадрид имеет в виду эту сделку и не исключает ее заключения этим летом или следующим, поскольку контракт Родриго истекает в 2027 году. Но на данный момент ответ – нет, не будем подписывать пятого полузащитника, разве что Родриго окажется в зоне досягаемости. Поэтому будем играть тем, что есть».

«Сейчас, чтобы заполучить обладателя «Золотого мяча», нужно 100 миллионов. Это очень сложная операция, потому что он не продается, не хочет портить отношения с Гвардиолой, счастлив в «Сити», год не играет... Но если завтра «Манчестер Сити» понадобится продать его, они поднимут трубку, позвонят в «Реал» и будут готовы продать его за 100 миллионов, я думаю, что «Реал» его купит», – сказал журналист.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит рекордный трансфер в своей истории.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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