Нападающий Реала получил травму. Выбыл на серьезный срок
Очередное повреждение для Эндрика
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик получил еще одно повреждение, сообщает Marca.
По информации источника, 19-летний футболист, который восстанавливался от прошлого повреждения, полученного еще в мае, вновь травмировался. Срок восстановления форварда составит от 8 до 10 недель.
В прошедшем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Ве-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит рекордный трансфер в своей истории.
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