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Испания
22 июля 2025, 13:57 | Обновлено 22 июля 2025, 13:58
745
2

Нападающий Реала получил травму. Выбыл на серьезный срок

Очередное повреждение для Эндрика

22 июля 2025, 13:57 | Обновлено 22 июля 2025, 13:58
745
2
Нападающий Реала получил травму. Выбыл на серьезный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик получил еще одно повреждение, сообщает Marca.

По информации источника, 19-летний футболист, который восстанавливался от прошлого повреждения, полученного еще в мае, вновь травмировался. Срок восстановления форварда составит от 8 до 10 недель.

В прошедшем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Ве-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит рекордный трансфер в своей истории.

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Эндрик Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
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Комментарии 2
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naverland
Это результат дурости. Чудак женился в 18 лет ради того что бы заниматься с... Вот теперь занимайся и потеряешься как футболист. 
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Victor673256ua
Потрапив у чорну полосу
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