Нападающий Реала получил травму. Выбыл на серьезный срок

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик получил еще одно повреждение, сообщает Marca.

По информации источника, 19-летний футболист, который восстанавливался от прошлого повреждения, полученного еще в мае, вновь травмировался. Срок восстановления форварда составит от 8 до 10 недель.

В прошедшем сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Ве-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит рекордный трансфер в своей истории.