ВИДЕО. В форме. Как 32-летний тренер Брайтон показал технику на тренировке

В социальных сетях «Брайтона» был опубликован видеоролик, на котором главный тренер команды Фабиан Хюрцелер показал красивую технику обращения с мячом.

32-летний специалист набивал мяч, использую различные приемы из фристайла. Неудивительно, что это у Фабиана получалось довольно легко: самый молодой трене Английской Премьер-лиги лишь в 2022 году закончил карьеру.

Всего карьера Хюрцелера продлилась 10 лет, при том что начинал свой путь он в «Баварии» – действующий коуч «чаек» является воспитанником мюнхенского гранда и провел несколько матчей за вторую команду клуба. Повесил бутсы на гвоздь Фабиан в «Аймсбюттеле» в 2022 году.

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