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  4. ВИДЕО. В форме. Как 32-летний тренер Брайтон показал технику на тренировке
Англия
22 июля 2025, 14:49 |
322
0

ВИДЕО. В форме. Как 32-летний тренер Брайтон показал технику на тренировке

Фабиан Хюрцелер впечатлил обращением с мячом

22 июля 2025, 14:49 |
322
0
ВИДЕО. В форме. Как 32-летний тренер Брайтон показал технику на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Хюрцелер

В социальных сетях «Брайтона» был опубликован видеоролик, на котором главный тренер команды Фабиан Хюрцелер показал красивую технику обращения с мячом.

32-летний специалист набивал мяч, использую различные приемы из фристайла. Неудивительно, что это у Фабиана получалось довольно легко: самый молодой трене Английской Премьер-лиги лишь в 2022 году закончил карьеру.

Всего карьера Хюрцелера продлилась 10 лет, при том что начинал свой путь он в «Баварии» – действующий коуч «чаек» является воспитанником мюнхенского гранда и провел несколько матчей за вторую команду клуба. Повесил бутсы на гвоздь Фабиан в «Аймсбюттеле» в 2022 году.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» нашел нового левого защитника в АПЛ.

@officialbhafc Your manager could never… 🤭💫 #FabianHurzeler #BHAFC #PremierLeague ♬ original sound - Brighton & Hove Albion FC
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Фабиан Хюрцелер Брайтон видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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