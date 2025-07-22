Обнародованы заявки всех сборных на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг
Финальная часть комадного турнира состоится с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне
21 июля сборные, которые примут участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025, назвали предварительные заявки.
Решающая стадия командного турнира будет проведена в формате плей-офф начиная с противостояний 1/4 финала.
Италия – Китай (16 сентября)
- Италия: Жасмин Паолини, Лючия Бронцетти, Элизабетта Коччаретто, Сара Эррани
- Китай: Чжэн Циньвэнь, Ван Синьюй, Юань Юэ, Чжан Шуай, Цзян Синьюй
Испания – Украина (17 сентября)
- Испания: Паула Бадоса, Джессика Бузас Манейро, Кристина Букша, Алена Большова
- Украина: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок, Надежда Киченок
Казахстан – США (17 сентября)
- Казахстан: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Жибек Куламбаева
- США: Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Эмма Наварро, Хейли Баптист, Тейлор Таунсенд
Япония – Великобритания (18 сентября)
- Япония: Наоми Осака, Моюка Утидзима, Эна Шибахара, Эри Ходзуми, Сюко Аояма
- Великобритания: Кэти Бултер, Сонай Картал, Эмма Радукану, Джоди Баррейдж
Финальная часть командного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.
Украина впервые в истории выступит в финальной часте Кубка Билли Джин Кинг. В апреле украинки выиграли квалификационную группу Е у команд Польши и Швейцарии.
Расписание финальной части КБДК-2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Он продолжит работать с Усиком, но уже не как промоутер
Поединок 1/16 финала состоится 22 июля и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву