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Кубок Билли Джин Кинг
22 июля 2025, 14:31 | Обновлено 22 июля 2025, 15:01
136
0

Обнародованы заявки всех сборных на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Финальная часть комадного турнира состоится с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне

22 июля 2025, 14:31 | Обновлено 22 июля 2025, 15:01
136
0
Обнародованы заявки всех сборных на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июля сборные, которые примут участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025, назвали предварительные заявки.

Решающая стадия командного турнира будет проведена в формате плей-офф начиная с противостояний 1/4 финала.

Италия – Китай (16 сентября)

  • Италия: Жасмин Паолини, Лючия Бронцетти, Элизабетта Коччаретто, Сара Эррани
  • Китай: Чжэн Циньвэнь, Ван Синьюй, Юань Юэ, Чжан Шуай, Цзян Синьюй

Испания – Украина (17 сентября)

  • Испания: Паула Бадоса, Джессика Бузас Манейро, Кристина Букша, Алена Большова
  • Украина: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок, Надежда Киченок

Казахстан – США (17 сентября)

  • Казахстан: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Жибек Куламбаева
  • США: Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Эмма Наварро, Хейли Баптист, Тейлор Таунсенд

Япония – Великобритания (18 сентября)

  • Япония: Наоми Осака, Моюка Утидзима, Эна Шибахара, Эри Ходзуми, Сюко Аояма
  • Великобритания: Кэти Бултер, Сонай Картал, Эмма Радукану, Джоди Баррейдж

Финальная часть командного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

Украина впервые в истории выступит в финальной часте Кубка Билли Джин Кинг. В апреле украинки выиграли квалификационную группу Е у команд Польши и Швейцарии.

Расписание финальной части КБДК-2025

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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