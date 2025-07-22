Обнародованы заявки всех сборных на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

21 июля сборные, которые примут участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025, назвали предварительные заявки.

Решающая стадия командного турнира будет проведена в формате плей-офф начиная с противостояний 1/4 финала.

Италия – Китай (16 сентября)

Италия: Жасмин Паолини, Лючия Бронцетти, Элизабетта Коччаретто, Сара Эррани

Китай: Чжэн Циньвэнь, Ван Синьюй, Юань Юэ, Чжан Шуай, Цзян Синьюй

Испания – Украина (17 сентября)

Испания: Паула Бадоса, Джессика Бузас Манейро, Кристина Букша, Алена Большова

Украина: Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок, Надежда Киченок

Казахстан – США (17 сентября)

Казахстан: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Жибек Куламбаева

США: Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Эмма Наварро, Хейли Баптист, Тейлор Таунсенд

Япония – Великобритания (18 сентября)

Япония: Наоми Осака, Моюка Утидзима, Эна Шибахара, Эри Ходзуми, Сюко Аояма

Великобритания: Кэти Бултер, Сонай Картал, Эмма Радукану, Джоди Баррейдж

Финальная часть командного турнира пройдет с 16 по 21 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

Украина впервые в истории выступит в финальной часте Кубка Билли Джин Кинг. В апреле украинки выиграли квалификационную группу Е у команд Польши и Швейцарии.

Расписание финальной части КБДК-2025