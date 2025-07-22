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Италия
22 июля 2025, 11:02 | Обновлено 22 июля 2025, 11:06
305
0

Соглашение на грани срыва. Интер получил отказ в аренде лидера Аталанты

Миланский клуб не может договориться о переходе Адемолы Лукмана

22 июля 2025, 11:02 | Обновлено 22 июля 2025, 11:06
305
0
Соглашение на грани срыва. Интер получил отказ в аренде лидера Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Миланский «Интер» сделал предложение «Аталанте» по 27-летнему нападающему Адемолу Лукману.

По информации источника, «змеи» предложили «богине» аренду футболиста с правом выкупа контракта форварда за 40 миллионов евро.

Подобное предложение не устроило «Аталанту» и клуб отказал «Интеру».

В случае последующих неудачных переговоров между двумя итальянскими клубами – «Аталанта» начнет общение с другими претендентами на Адемолу.

Всего в течение трех лет в составе «богини» Лукман сыграл 118 матчей, в которых забил 52 мяча и отдал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» решил продать своего защитника в Серию А.

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Серия A трансферы Аталанта чемпионат Италии по футболу Адемола Лукман трансферы Серии A Интер Милан
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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