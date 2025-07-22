Соглашение на грани срыва. Интер получил отказ в аренде лидера Аталанты
Миланский клуб не может договориться о переходе Адемолы Лукмана
Миланский «Интер» сделал предложение «Аталанте» по 27-летнему нападающему Адемолу Лукману.
По информации источника, «змеи» предложили «богине» аренду футболиста с правом выкупа контракта форварда за 40 миллионов евро.
Подобное предложение не устроило «Аталанту» и клуб отказал «Интеру».
В случае последующих неудачных переговоров между двумя итальянскими клубами – «Аталанта» начнет общение с другими претендентами на Адемолу.
Всего в течение трех лет в составе «богини» Лукман сыграл 118 матчей, в которых забил 52 мяча и отдал 25 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» решил продать своего защитника в Серию А.
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