Соглашение на грани срыва. Интер получил отказ в аренде лидера Аталанты

Миланский «Интер» сделал предложение «Аталанте» по 27-летнему нападающему Адемолу Лукману.

По информации источника, «змеи» предложили «богине» аренду футболиста с правом выкупа контракта форварда за 40 миллионов евро.

Подобное предложение не устроило «Аталанту» и клуб отказал «Интеру».

В случае последующих неудачных переговоров между двумя итальянскими клубами – «Аталанта» начнет общение с другими претендентами на Адемолу.

Всего в течение трех лет в составе «богини» Лукман сыграл 118 матчей, в которых забил 52 мяча и отдал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» решил продать своего защитника в Серию А.