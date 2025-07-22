Киевское Динамо дозаявило трех футболистов для участия в Лиге чемпионов

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо»

Команды сыграют на стадионе «Hibernians Ground» в итальянском городе Паола. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Накануне стало известно, что украинская команда приняла решение дозаявить в Лигу чемпионов, еще трех футболистов. Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА.

В список B были включены вратарь Вячеслав Суркис, защитник Владислав Захарченко и форвард Матвей Пономаренко. Все трое представляют молодежную команду «бело-синих», но теперь могут помочь «Динамо» и в еврокубках.

Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00. Победитель этого противостояния выйдет в третий раунд.

Ранее главный тренер команды Александр Шовковский назвал футболистов, которые попали в заявку на первый матч с «Хамруном».