Без Торреса. Обнародована заявка Динамо на матчи с Хамрун Спартанс

УЕФА обнародовал заявку киевского «Динамо» на предстоящие матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов с мальтийским «Хамрунс Спартанс».

Первая встреча между командами состоится 22 июля на Мальте, в 29 июля команды встретятся на «Люблин Арене».

В заявку не попал колумбийский вингер Анхель Торрес.

Заявка «Динамо» на матчи с «Хамрус Спартанс»:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;

Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко;

Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро.

Ранее сообщалось о том, что экс-полузащитник «Динамо» и сборной Украины перешел в «Левый Берег».