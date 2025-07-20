Лига чемпионов20 июля 2025, 18:40 |
1817
14
Без Торреса. Обнародована заявка Динамо на матчи с Хамрун Спартанс
Колумбийский вингер не сыграет с мальтийским коллективом
20 июля 2025, 18:40 |
1817
14
УЕФА обнародовал заявку киевского «Динамо» на предстоящие матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов с мальтийским «Хамрунс Спартанс».
Первая встреча между командами состоится 22 июля на Мальте, в 29 июля команды встретятся на «Люблин Арене».
В заявку не попал колумбийский вингер Анхель Торрес.
Заявка «Динамо» на матчи с «Хамрус Спартанс»:
- Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;
- Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;
- Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко;
- Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро.
Ранее сообщалось о том, что экс-полузащитник «Динамо» и сборной Украины перешел в «Левый Берег».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 июля 2025, 00:01 1
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Футбол | 20 июля 2025, 17:06 0
Состоялось одесское дерби
Бокс | 20.07.2025, 11:18
Бокс | 20.07.2025, 12:36
Бокс | 20.07.2025, 00:39
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
заголовок такий ніби цей торрес постійний і незамінний гравець ДК.
Харькі збуджуються навіть під новиною про заявку Динамо Київ на кваліфікаційні матчі ЛЧ))... Як там МКГ та 1925 їх взагалі не цікавить)))
Возбужденные здесь только Павел и его жена Катерина… на всех ветках , всей семьей
Майже зі Спартаком грають
Тяжело будет без Фернандо
Показать Скрыть 3 ответа
Мальтийцы и безТорреса разберуцца с такой хилой динамой
Показать Скрыть 6 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.07.2025, 23:44 1
20.07.2025, 08:19 4
20.07.2025, 07:41 16
Футбол
19.07.2025, 06:30 1
20.07.2025, 15:24 6
Бокс
20.07.2025, 09:05 12