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Лига чемпионов
20 июля 2025, 18:40 |
1817
14

Без Торреса. Обнародована заявка Динамо на матчи с Хамрун Спартанс

Колумбийский вингер не сыграет с мальтийским коллективом

20 июля 2025, 18:40 |
1817
14
Без Торреса. Обнародована заявка Динамо на матчи с Хамрун Спартанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

УЕФА обнародовал заявку киевского «Динамо» на предстоящие матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов с мальтийским «Хамрунс Спартанс».

Первая встреча между командами состоится 22 июля на Мальте, в 29 июля команды встретятся на «Люблин Арене».

В заявку не попал колумбийский вингер Анхель Торрес.

Заявка «Динамо» на матчи с «Хамрус Спартанс»:

  • Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко;
  • Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак;
  • Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко;
  • Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро.

Ранее сообщалось о том, что экс-полузащитник «Динамо» и сборной Украины перешел в «Левый Берег».

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу заявка Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Александр Караваев Александр Пихаленок Владислав Кабаев Николай Шапаренко Александр Тымчик Денис Попов Владислав Дубинчак Владислав Ванат Владислав Супряга Назар Волошин Руслан Нещерет Кристиан Биловар Валентин Моргун Владимир Бражко Константин Вивчаренко Денис Игнатенко Николай Михайленко Максим Брагару Александр Яцык Эдуардо Герреро Тарас Михавко Роман Саленко Федор Задорожный Хамрун Спартанс
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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Комментарии 15
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New Zealander
заголовок такий ніби цей торрес постійний і незамінний гравець ДК. 
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+1
Pavel_i_C0
Харькі збуджуються навіть під новиною про заявку Динамо Київ на кваліфікаційні матчі ЛЧ))... Як там МКГ та 1925 їх взагалі не цікавить)))
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+1
AK.228
Возбужденные здесь только Павел и его жена Катерина… на всех ветках , всей семьей 
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0
ALM
Майже зі Спартаком грають
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-3
AK.228
Тяжело будет без Фернандо 
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-5
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Saltovka
Мальтийцы и безТорреса разберуцца с такой хилой динамой
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-8
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