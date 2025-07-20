Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины перешел в Левый Берег

Бывший полузащитник харьковского «Арсенала», киевского «Динамо», «Александрии», ЛНЗ и сборной Украины Сергей Рыбалка в новом сезоне будет играть за «Левый Берег». По информации Sport.ua, контракт с 35-летним футболистом уже подписан.

Предыдущий сезон Рыбалка провел в аматорском на тот момент ФК «Лисне» из Киевской области (15 матчей, 5 голов в чемпионате ААФУ).

В свое время Сергей Рыбалка сыграл более 100 матчей за «Динамо», дважды в его составе становился чемпионом Украины (2014/15, 2015/16), выигрывал Кубок (2014/15) и Суперкубок страны (2016).

В составе юношеской сборной Украины Рыбалка становился чемпионом Европы-2009. Провел 9 матчей за первую сборную, был в ее составе под руководством Михаила Фоменко на Евро-2016 (на поле тогда не выходил). За рубежом успел поиграть за чешский «Слован» (бронза в сезоне 2012/13) и турецкий «Сивасспор».

«Левый Берег» по итогам прошлого сезона занял 14-е место в УПЛ, после чего в стыковых матчах дважды с одинаковым счетом 0:1 проиграл «Металлисту 1925» и вынужден был понизиться в классе. Летом Виталия Первака у руля команды сменил Андрей Гаврюшов.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Левый Берег» сыграет на выезде с «Агробизнесом». Матч состоится 1 августа, начало – в 16:00.