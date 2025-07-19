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Украина. Первая лига
19 июля 2025, 09:16 | Обновлено 19 июля 2025, 09:19
467
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Александрии перешел в клуб Первой лиги

«Левый Берег» объявил о переходе Симона Галояна

19 июля 2025, 09:16 | Обновлено 19 июля 2025, 09:19
467
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Александрии перешел в клуб Первой лиги
ФК Левый Берег. Симон Галоян

Столичный клуб «Левый Берег», который будет играть со следующего сезона в Первой лиге, официально представил нового игрока. К команде присоединился 23-летний полузащитник Симон Галоян.

Информация о деталях контракта футболиста отсутствует. Выступать в новом коллективе Симон будет под 11-м номером.

«Поздравляем Симона в нашей команде и желаем ярких матчей, результативных действий и только побед в футболке «Левого Берега», – написала клубная пресс-служба.

Предыдущий сезон Галоян провел в составе «Александрии-2», сыграв 16 поединков во Второй лиге (один гол). Дебютировал за основную команду «Александрии» Симон под конец сезона в 30-м туре УПЛ против «Черноморца» (0:0).

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Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
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