ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Александрии перешел в клуб Первой лиги

Столичный клуб «Левый Берег», который будет играть со следующего сезона в Первой лиге, официально представил нового игрока. К команде присоединился 23-летний полузащитник Симон Галоян.

Информация о деталях контракта футболиста отсутствует. Выступать в новом коллективе Симон будет под 11-м номером.

«Поздравляем Симона в нашей команде и желаем ярких матчей, результативных действий и только побед в футболке «Левого Берега», – написала клубная пресс-служба.

Предыдущий сезон Галоян провел в составе «Александрии-2», сыграв 16 поединков во Второй лиге (один гол). Дебютировал за основную команду «Александрии» Симон под конец сезона в 30-м туре УПЛ против «Черноморца» (0:0).