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Украина. Первая лига
19 июля 2025, 08:13 |
447
0

ОФИЦИАЛЬНО. 27-летний легионер покинул Украину и перешел в клуб из Сербии

«Нови-Пазар» объявил о трансфере форварда «Ворсклы» Самсона Иеде

19 июля 2025, 08:13 |
447
0
ОФИЦИАЛЬНО. 27-летний легионер покинул Украину и перешел в клуб из Сербии
ФК Ворскла Полтава. Самсон Иеде

Форвард полтавской «Ворсклы» Самсон Иеде покинул Премьер-лигу и подписал контракт с сербским клубом. О трансфере официально объявил «Нови-Пазар», который занял третье место в турнирной таблице по итогам сезона 2024/25.

«Еще недавно игрок украинской «Ворсклы» приехал в Сербию. Теперь Иеде будет носить синюю футболку в чемпионате Сербии. Сильный, быстрый и пронзительный – реальная угроза для соперника! Добро пожаловать в «Нови-Пазар», Самсон», – сообщила пресс-служба команды.

Иеде будет играть не только во внутреннем чемпионате, но и сможет попробовать свои силы в еврокубках. Сербская команда завоевала путевку в Лигу конференций – во втором квалификационном раунде сыграет против польской «Ягеллонии» (24 и 31 июля).

Детали контракта не сообщаются, известно, что «Ворскла» получит 60 тысяч евро и определенный процент от будущего трансфера.

Иеде перебрался в Украину в июле прошлого года из норвежского «Хорсенса» за 300 тысяч евро. В сезоне 2024/25 провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.

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Николай Титюк Источник: Instagram
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