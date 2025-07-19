ОФИЦИАЛЬНО. 27-летний легионер покинул Украину и перешел в клуб из Сербии

Форвард полтавской «Ворсклы» Самсон Иеде покинул Премьер-лигу и подписал контракт с сербским клубом. О трансфере официально объявил «Нови-Пазар», который занял третье место в турнирной таблице по итогам сезона 2024/25.

«Еще недавно игрок украинской «Ворсклы» приехал в Сербию. Теперь Иеде будет носить синюю футболку в чемпионате Сербии. Сильный, быстрый и пронзительный – реальная угроза для соперника! Добро пожаловать в «Нови-Пазар», Самсон», – сообщила пресс-служба команды.

Иеде будет играть не только во внутреннем чемпионате, но и сможет попробовать свои силы в еврокубках. Сербская команда завоевала путевку в Лигу конференций – во втором квалификационном раунде сыграет против польской «Ягеллонии» (24 и 31 июля).

Детали контракта не сообщаются, известно, что «Ворскла» получит 60 тысяч евро и определенный процент от будущего трансфера.

Иеде перебрался в Украину в июле прошлого года из норвежского «Хорсенса» за 300 тысяч евро. В сезоне 2024/25 провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.