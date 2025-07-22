ТЕЛЬКО – об уходе из Александрии: «Клуб решил уменьшить финансовые затраты»

Бывший спортивный директор «Александрии» Иван Телько в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал свой уход из клуба и назвал причины такого решения:

– Вы покинули «Александрию» по окончании сезона. Насколько правдива формулировка, звучавшая в СМИ: «Не договорился с руководством об условиях дальнейшего сотрудничества и стратегии развития клуба»?

– На самом деле все проще. Еще в прошлом году мы договорились об определенных условиях. Я четко спросил, что от меня ожидается. Я пришел не один – со своей командой работников.

– Что за команда?

– Ключевые люди: скаут, тим-менеджер, работники для академии. И задачей нашей команды было добиться максимально возможного результата.

Мы подписали опытных игроков, которые сразу дали результат. А уже на новый сезон клуб решил изменить вектор развития: омолодить состав, уменьшить финансовые затраты. В этой концепции я себя не видел, и моя роль стала неактуальной.

– Вы должны были обсуждать с руководством момент, что команда заняла 2-е место. Не логичнее было бы – наоборот – закрепиться на этом уровне?

– Мне сложно давать советы людям, которые финансируют клуб. Кто платит – тот и заказывает музыку. Моя задача как спортивного директора – формировать команду и заниматься трансферной деятельностью. Этим я и занимался. И, как по мне, успешно. Результаты сезона это подтверждают.

Однако решение по бюджету принимают президент и генеральный директор. Я не могу заставить кого-то тратить вдвое или втрое больше на футбол во время войны. Отношусь к этому спокойно. Понимаю, что болельщики предпочли бы Лигу чемпионов, постоянный прогресс. Однако ресурсы не безграничны, – признался Телько.