Иван ТЕЛЬКО – о том, что происходит в Александрии

30 мая 2025 года официальный сайт «Александрии» сообщил об окончании сотрудничества со спортивным директором клуба Иваном Телько. Он проработал всего один сезон на этой должности, и, учитывая результаты команды, это решение удивило многих специалистов и болельщиков украинского футбола.

За эти месяцы в СМИ звучали разные слухи о дальнейшем трудоустройстве Ивана Андреевича, назывались такие клубы, как ЮКСА и ЛНЗ. Из недавнего – писали даже, что он стал работать на Вадима Шаблия в агентской компании «ProStar».

Корреспондент нашего сайта Игорь Лысенко связался с Иваном Телько и получил от него эксклюзивный комментарий для сайта Sport.ua по поводу последних слухов и функционирования дел вице-чемпиона Украины. В частности, Иван Андреевич ответил на такие вопросы:

Как его пригласили работать спортивным директором в «Александрию»?

Как работалось с генеральным директором и президентом «горожан»?

Благодаря чему получилось добиться такого исторического результата?

Что происходит в «Александрии», куда все бегут?

Каково будущее этого клуба?

В какие команды его звали работать?

Правда ли, что зарплата в «Александрии» зависит от посевной?

Иван Телько работает на Вадима Шаблия?

Ответы на эти и многие другие вопросы найдете в этом материале.

– Как у вас сейчас дела?

– Все хорошо. Сейчас пауза между сезонами, поэтому отдыхаю.

– Как появилось приглашение работать спортивным директором в «Александрии»?

– Это не первое предложение – поступало несколько вариантов. Сначала я отказывался, потому что не совсем понимал свою роль. Однако впоследствии мы пришли к консенсусу: появилось предложение, которое подошло и мне, и руководству. Речь – о должности спортивного директора.

– Руководителей не пугало, что вы не имели опыта работы именно спортивным директором?

– Не знаю, возможно, и пугало. Однако они довольно долго это предлагали.

– Обсуждали ваше назначение непосредственно с генеральным директором Иваном Кузьменко?

– Да, именно с ним. А уже он непосредственно общается с президентом.



– Как получилось, имея 7–8-й бюджет в УПЛ, занять 2-е место?

– Это заслуга подбора игроков, хорошей работы тренерского штаба. И, конечно, не обошлось без удачи. Без этого – никак!

– Какие у вас взаимоотношения с Русланом Ротанем? Насколько давно вы его знаете?

– Мы несколько раз пересекались раньше. Когда я работал в Днепре, он уже работал в Александрии. Также виделись, когда он занимался «академией Ротаня и Зозули», а я работал в академии «Днепра». Однако это происходило на уровне «привет-привет», не более.

– То есть вы знакомы еще со времен «Днепра»?

– Да, примерно с тех пор.

– Какова роль президента «Александрии» в жизни клуба?

– Сергей Анатольевич Кузьменко взаимодействует с генеральным директором, а уже тот занимается операционной деятельностью, кадровыми вопросами. По ключевым должностям – главного тренера, спортивного директора – решения принимаются в тандеме. Другие назначения осуществляет гендиректор. Президент – основа клуба. Именно он отвечает за бюджет, инфраструктуру и общие возможности.

– Какие у вас отношения с Иваном Сергеевичем Кузьменко, который является генеральным директором «горожан»?

– Да, думаю, что можно их назвать дружескими. Они немного глубже, чем просто рабочие. Мы проводили много времени вместе, всегда были рядом на матчах. Существовали полное взаимопонимание и нормальная рабочая этика на протяжении всего сезона.

– Вы покинули «Александрию» по окончании сезона. Насколько правдива формулировка, звучавшая в СМИ: «Не договорился с руководством об условиях дальнейшего сотрудничества и стратегии развития клуба»?

– На самом деле все проще. Еще в прошлом году мы договорились об определенных условиях. Я четко спросил, что от меня ожидается. Я пришел не один – со своей командой работников.

ФК Александрия

– Что за команда?

– Ключевые люди: скаут, тим-менеджер, работники для академии. И задачей нашей команды было добиться максимально возможного результата.

Мы подписали опытных игроков, которые сразу дали результат. А уже на новый сезон клуб решил изменить вектор развития: омолодить состав, уменьшить финансовые затраты. В этой концепции я себя не видел, и моя роль стала неактуальной.

– Вы должны были обсуждать с руководством момент, что команда заняла 2-е место. Не логичнее было бы – наоборот – закрепиться на этом уровне?

– Мне сложно давать советы людям, которые финансируют клуб. Кто платит – тот и заказывает музыку. Моя задача как спортивного директора – формировать команду и заниматься трансферной деятельностью. Этим я и занимался. И, как по мне, успешно. Результаты сезона это подтверждают.

Однако решение по бюджету принимают президент и генеральный директор. Я не могу заставить кого-то тратить вдвое или втрое больше на футбол во время войны. Отношусь к этому спокойно. Понимаю, что болельщики предпочли бы Лигу чемпионов, постоянный прогресс. Однако ресурсы не безграничны.

– Нынешняя «Александрия» не соответствует уровню ваших амбиций, правильно?

– Нет, совсем не так. У нас существовала договоренность, которую мы обоюдно выполнили. У меня нет синдрома «олдскульных» работников, которые держатся за должность любой ценой, лишь бы остаться в клубе. Мне важно понимать, что именно я делаю, для чего, и чтобы было развитие – и мое личное, и команды. Мы добились результата, команда также добилась успеха – бесспорно, это был прорыв для «Александрии».

Здесь нет вины клуба, что они не удержали «такого хорошего меня». Это – нормальный процесс. Просто многим непонятно, даже коллеги из других клубов спрашивали: «Как? Почему?». Потому что многие по 10–15 лет сидят на одном месте, сделали полтора трансфера за пять лет и сидят дальше. Мне так не интересно. У меня нет зависимости: я хочу видеть перспективу, чувствовать динамику.

– В другом интервью вы сказали, что Теди Цару нашел скаут из вашей команды – Давид Арчвадзе.

– Действительно, первым, кто показал мне этого игрока, был Давид Арчвадзе. Он привез его, представил среди 20–30 других кандидатов. Еженедельно Давид показывал мне десятки игроков, давал по ним информацию: у этого такая форма, у этого – такая. Это произошло еще во время подготовки к зимнему трансферному окну.

Именно Давид первым положил Теди Цару мне «на стол». Далее уже подключились все остальные, когда мы решили, что именно этого игрока будем брать.



– Помню определенный пессимизм относительно назначения Давида, который до этого работал СММщиком в «Днепре-1». Насколько Давид как ваш подопечный справился со своей работой скаута?

– Чей пессимизм?

– Сайта болельщиков «Днепра» – «Причал», в частности.

– Что такое «Причал», я не знаю. И имеют ли они компетенцию что-то оценивать? Тем более, работу скаута или спортивного директора.

Я воспринимаю мнение тех, кто действительно разбирается в вопросе. А когда оценивают люди, которые еще даже не видели работу конкретного специалиста и ориентируются только на прежние должности, то это просто «развлекуха под лошадок» для местной аудитории. Может, и видел критику, но кого это на самом деле волнует?

Сказано немало, и разными деятелями, в частности из Днепра, но опять же: кому это реально интересно? Результат «Александрии» каков?

– 2-е место в чемпионате.

– Мы его (результат. – Прим. И. Л.) видели. Все остальное – кто воду принес, кто автобусом управлял...

Футбольная команда – это живой организм. Все должны делать свою работу: от уборщицы до водителя, тренера, скаута или спортивного директора. Если кто-то на своем месте дает сбой, не будет результата. Это касается всех.

– То есть, если Давид нашел Цару, значит, хороший скаут?

– Не совсем меня поняли. А если бы не нашел? А кто тогда находил Филиппова, Шабанова, Кравченко? Кто рекомендовал?

– На этот вопрос как раз вы и можете ответить.

– Именно так. Большинство критиков не в контексте. Даже не представляет, как происходят трансферы. Кто именно нашел, сколько длились переговоры, как все это координируется. Поэтому зачастую критика – это «пустой звук». Люди просто не в теме. Это как я сейчас начну критиковать строителя, хотя ничего в этом не понимаю. Вот так это выглядит.

– Относительно участия Давида. Он был вовлечен в почти все трансферы?

– Да, Давид участвовал в каждом трансфере в той или иной форме: где-то разговаривал с агентами, где-то давал свое мнение, где-то предлагал первым игрока. Это – совместная работа. Кто-то из агентов что-то предложил, кого-то – генеральный директор, кого-то – я. Это, как пазл: из многих частей складывается результат.

– Вы говорили, что ключевым фактором не продолжения работы с «Александрией» не стали деньги, правда?

– У нас вообще не было споров в формате: «Я хочу 25, а клуб дает 10». Такого разговора не существовало. Поэтому я и говорю: финансовая часть никак не повлияла на решение не продолжать сотрудничество. Мы просто сделали свою работу, провели сезон, а дальше клуб пошел в свою сторону, я – в свою.

– Существовали ли какие-то конфликты, разногласия, обиды?

– Может, кому-то трудно в это поверить, но нет. Никаких конфликтов, недоговоренностей, обид – вообще ничего такого не было. Еще на финише сезона мы плюс-минус понимали, что честно дорабатываем, жмем руки и идем дальше. Договоренность была именно такой. Никто никого не увольнял – сложно же уволить за 2-е место. И с моей стороны не было никакого давления или ультиматумов: мол, я хочу миллионы.

– Что происходит с «Александрией»? Многие из нее ушли: тренерский штаб, менеджмент, лидеры.

– Нет, люди не просто ушли: у них завершились трудовые отношения. Руслан Петрович Ротань, например, отработал свой 3-летний контракт, тот завершился, и он просто сменил работу. Все было честно.

– Не чувствуете определенный «вайб «Днепра-1»», когда все разбегались?

– Я понимаю, откуда вы это берете. В Днепре много людей, которых вы знаете лично, работали там десятилетиями. У них – один маршрут: база в Приднепровске – квартира. И больше ничего. Они 10, 15, 20 лет – по этому маршруту. И для них сложно представить, что мир не ограничивается только Днепром или Александрией.

С «Александрией» все в порядке. Ничего не ломается, клуб никуда не исчезает. Просто – изменения: тренерского штаба, спортивного директора. Все остальные ключевые фигуры остались: генеральный директор, исполнительный директор, тим-менеджер Иван Чебаненко, который пришел вместе со мной, остался и работает там дальше.

Отвечая на ваш вопрос: нет, «вайба «Днепра-1»», какого-то развала точно нет.

ФК Александрия. Иван Телько

– «Александрия» будет жить, но скромнее?

– Не могу сказать однозначно: это решает президент. Рынок есть рынок. Иногда планируешь потратить ноль, а появляется интересное предложение – сильный игрок, и ты тратишь деньги здесь и сейчас. Так часто бывает. Поэтому я не могу сказать, пойдет ли «Александрия» с меньшим или большим бюджетом – все решает тот человек, который «платит за музыку».

– Так каков ваш основной месседж?

– С «Александрией» все в порядке, ничего не рушится. Думаю, в «Александрии» будет все более-менее хорошо.

– Почему вы сделали такой вывод?

– Я видел работу нового тренера, нового спортивного директора. Есть талантливая молодежь, которую мы привели в «Александрию-2» в прошлом сезоне. Есть потенциально сильные новички. Там немало молодых игроков. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы что-то кардинально ухудшилось.

– Сейчас в СМИ появляется странная информация: мол, вице-чемпион не со всеми игроками рассчитался. Юрий Копына, например, сказал, что ему не заплатили за месяц. Как в целом была ситуация с зарплатами в «Александрии»?

– Все окей. Был небольшой люфт, как в любой команде, но ничего критического. Я вам так скажу: в Днепре со мной не рассчитались – там остались мои четыре зарплаты. Вот уж точно «не рассчитались». А если задержка на неделю-две, это вообще не проблема. У меня никаких претензий к «Александрии» нет.

– А отдельные случаи, например, ситуация с Юрием Копыной?

– Я не в контексте конкретно по Юре, поэтому не могу это комментировать. Я могу говорить только о том периоде, когда был в клубе. И тогда все выплаты были своевременными.

– То есть при вас все было нормально?

– Абсолютно точно. Я же говорю: был небольшой люфт, но это привычно. Это зависит от основной деятельности собственника. Претензий у меня не было и быть не может.

– Вы упомянули основную деятельность собственника. Это вы о сельском хозяйстве, о той самой посевной?

– Я не знаю точно: влияла или нет. Могу сказать лишь, что полузадержка максимум неделя-две. Это абсолютно не критично. Однако в эту тему я не погружаюсь: я не компетентен и не хочу говорить о том, чего не знаю.

– Сейчас много лидеров ушло из «Александрии». Сложно даже всех перечислить. Это было из-за завершения контрактов или по другим причинам?

– У многих завершились контракты, с кем-то прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Это – нормальная история, когда после определенного этапа идет обновление состава.

– Это часть объявленной экономии «Александрии»?

– Нет, здесь не столько экономия, сколько новый тренер и новый вектор. Фокус – на молодежь. Это – естественный процесс. Я сам, когда пришел, также попрощался с несколькими исполнителями. Не потому, что нужно было сэкономить, а просто потому, что мы их не видели в команде.

– Что дальше лично для вас?

– Не скажу, что произошел какой-то большой ажиотаж в отношении меня. Поступали определенные приглашения, но я не хочу их озвучивать, потому что сейчас уже новые люди работают на своих местах. Было бы некорректно с моей стороны говорить, что я мог работать вместо кого-то. Диалоги происходили – и весной, и уже ближе к концу сезона. Однако до конкретных договоренностей не дошло. Поэтому сейчас я простой болельщик.

– Давайте проверим слухи. Вы скажете, что правда, а что нет. Готовы?

– Если я начну что-то подтверждать или опровергать, то будет выглядеть, что я действительно претендовал на эти должности.

Вы хотите спросить о ЛНЗ и ЮКСА?

– Да, о них тоже.

– Я же говорю: если я подтвержу или опровергну, это будет некорректно. Скажу так: разговаривали со многими клубами. С кем-то разговоры были формальные, с кем-то более глубокие, но к согласию не пришли.

– Тогда самый свежий слух: якобы вы работаете в агентской компании «ProStar» Вадима Шаблия. Это правда?

– Мы сейчас обсуждаем слухи, которые исходят из источников, абсолютно некомпетентных и точно не дружественных мне. Мне странно, что я должен комментировать вбросы каких-то «чувачков». Это легко проследить, кто и что пишет на сайтах-однодневках.

– Вам известно, откуда эта информация пошла?

– В футболе, как и в любой сфере, есть «лагеря», есть близкие между собой люди, есть агентские группы. Иногда разносятся те слухи, которые кому-то выгодны именно сейчас.

Я – в публичном пространстве. Если будет какой-то новый этап в моей работе, об этом узнает и интернет, и все, кому это интересно. Я самостоятельно сообщу.

Игорь ЛЫСЕНКО