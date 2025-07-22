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  4. Фабрицио Романо назвал единственный клуб, который интересуется Забарным
Англия
22 июля 2025, 09:20 |
1747
0

Фабрицио Романо назвал единственный клуб, который интересуется Забарным

Авторитетный инсайдер рассказал, что над трансфером защитника работает только ПСЖ

22 июля 2025, 09:20 |
1747
0
Фабрицио Романо назвал единственный клуб, который интересуется Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал трансферную сагу вокруг защитника английского «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного. Журналист опроверг многочисленные слухи, которые отправляли 22-летнего футболиста в «Челси», «Ньюкасл», «Тоттенхэм»:

«Многие журналисты сообщили, что над трансфером Забарного работает английский «Тоттенхэм». Но, единственный клуб, который действительно пытается закрыть этот трансфер и заинтересован в защитнике – это французский ПСЖ,

У них есть договоренность с самим игроков. Если Забарный и перейдет куда-то, то только в Лигу 1. На данный момент с «Тоттенхэмом» нет ничего конкретного. Этот клуб сосредоточен на подписании совсем других игроков.

Поэтому Илья остается важным приобретением для ПСЖ, но не для английских клубов», – сообщил Романо.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» не планирует продавать Забарного, так как не может найти замену для украинского футболиста.

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Борнмут ПСЖ Тоттенхэм Илья Забарный Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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