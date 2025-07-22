Фабрицио Романо назвал единственный клуб, который интересуется Забарным
Авторитетный инсайдер рассказал, что над трансфером защитника работает только ПСЖ
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал трансферную сагу вокруг защитника английского «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного. Журналист опроверг многочисленные слухи, которые отправляли 22-летнего футболиста в «Челси», «Ньюкасл», «Тоттенхэм»:
«Многие журналисты сообщили, что над трансфером Забарного работает английский «Тоттенхэм». Но, единственный клуб, который действительно пытается закрыть этот трансфер и заинтересован в защитнике – это французский ПСЖ,
У них есть договоренность с самим игроков. Если Забарный и перейдет куда-то, то только в Лигу 1. На данный момент с «Тоттенхэмом» нет ничего конкретного. Этот клуб сосредоточен на подписании совсем других игроков.
Поэтому Илья остается важным приобретением для ПСЖ, но не для английских клубов», – сообщил Романо.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» не планирует продавать Забарного, так как не может найти замену для украинского футболиста.
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