Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный с высокой вероятностью останется в нынешнем клубе и следующий сезон проведет в Премьер-лиге.

22-летний футболист договорился с французским ПСЖ об условиях личного контракта, но «вишни» отказались вести переговоры с победителями Лиги чемпионов.

Дело в том, что «Борнмут» не хочет отпускать Забарного, так как не смог найти футболиста на его позицию. Английский клуб был уверен, что подпишет защитника «Лилля» Бафоде Диаките и даже договорился с игроком о переходе.

Однако, клуб Лиги 1 отказался отпускать важного футболиста в Англию и потребовал за трансфер 40 млн евро. Представитель Премьер-лиги не ожидал таких требований и был вынужден отказаться от услуг Диаките.

По этой причине «Борнмут» отказал ПСЖ – в клубе понимают, что до старта нового сезона осталось немного времени и они не успеют подписать нового защитника, который заменит Забарного.