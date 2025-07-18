Стало известно, почему Борнмут не хочет отпускать Забарного в ПСЖ
Английский клуб не сумел найти замену для защитника сборной Украины
Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный с высокой вероятностью останется в нынешнем клубе и следующий сезон проведет в Премьер-лиге.
22-летний футболист договорился с французским ПСЖ об условиях личного контракта, но «вишни» отказались вести переговоры с победителями Лиги чемпионов.
Дело в том, что «Борнмут» не хочет отпускать Забарного, так как не смог найти футболиста на его позицию. Английский клуб был уверен, что подпишет защитника «Лилля» Бафоде Диаките и даже договорился с игроком о переходе.
Однако, клуб Лиги 1 отказался отпускать важного футболиста в Англию и потребовал за трансфер 40 млн евро. Представитель Премьер-лиги не ожидал таких требований и был вынужден отказаться от услуг Диаките.
По этой причине «Борнмут» отказал ПСЖ – в клубе понимают, что до старта нового сезона осталось немного времени и они не успеют подписать нового защитника, который заменит Забарного.
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