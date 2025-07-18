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Англия
18 июля 2025, 20:41 |
183
0

Стало известно, почему Борнмут не хочет отпускать Забарного в ПСЖ

Английский клуб не сумел найти замену для защитника сборной Украины

18 июля 2025, 20:41 |
183
0
Стало известно, почему Борнмут не хочет отпускать Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный с высокой вероятностью останется в нынешнем клубе и следующий сезон проведет в Премьер-лиге.

22-летний футболист договорился с французским ПСЖ об условиях личного контракта, но «вишни» отказались вести переговоры с победителями Лиги чемпионов.

Дело в том, что «Борнмут» не хочет отпускать Забарного, так как не смог найти футболиста на его позицию. Английский клуб был уверен, что подпишет защитника «Лилля» Бафоде Диаките и даже договорился с игроком о переходе.

Однако, клуб Лиги 1 отказался отпускать важного футболиста в Англию и потребовал за трансфер 40 млн евро. Представитель Премьер-лиги не ожидал таких требований и был вынужден отказаться от услуг Диаките.

По этой причине «Борнмут» отказал ПСЖ – в клубе понимают, что до старта нового сезона осталось немного времени и они не успеют подписать нового защитника, который заменит Забарного.

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Борнмут ПСЖ Лилль Илья Забарный Бафоде Диаките трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: L'Equipe
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