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  4. Киевское Динамо не планирует подписывать новых игроков. Известна причина
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 08:13 |
1017
5

Киевское Динамо не планирует подписывать новых игроков. Известна причина

Чемпионы Украины не видят смысла в трансферах, пока не выйдут в группу Лиги чемпионов

22 июля 2025, 08:13 |
1017
5
Киевское Динамо не планирует подписывать новых игроков. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское «Динамо» и мальтийский «Хамрун».

Во время летнего трансферного окна чемпионы Украины вели себя не слишком активно – новых футболистов не подписывали, все трансферы были связаны с арендами (как на вход, так и на выход).

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что «бело-синие» не собираются подписывать новых футболистов, пока не выйдут в групповой этап Лиги чемпионов.

«То, что Динамо никого не покупает... Есть конкуренция на все позиции. Если бы отдали ветеранов, тогда необходимо было бы кого-нибудь возвращать из аренд или покупать новых игроков.

До группового этапа трансферов не будет. Если они туда выйдут, могут рассмотреть точечные приобретения, потому что заработают 40 млн евро. Если «Динамо» не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, то будет продавать игроков. Несколько», – сообщил журналист.

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 5
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Xvalenok03
Цыганыку верить - себя не уважать
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0
Умник
Смысл этой новости?
Чтобы уколоть Динамо что они не Полесье и Лнз что не берут пачками легионеров?))))
А куда девать игроков которые есть?))))
В аренду всех?
Еще раз кроме денег в чем разница между Колей Михайленко и Бразилом из Шахты?))))
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0
AK.228
😂😂 логичная логика 
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0
Burevestnik
вірю Циганику, бо йому 
інфу надає особисто Суркіс.  
Ответить
0
vovei
А зачем? Есть Короваев.
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-2
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