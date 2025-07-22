Киевское Динамо не планирует подписывать новых игроков. Известна причина

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское «Динамо» и мальтийский «Хамрун».

Во время летнего трансферного окна чемпионы Украины вели себя не слишком активно – новых футболистов не подписывали, все трансферы были связаны с арендами (как на вход, так и на выход).

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что «бело-синие» не собираются подписывать новых футболистов, пока не выйдут в групповой этап Лиги чемпионов.

«То, что Динамо никого не покупает... Есть конкуренция на все позиции. Если бы отдали ветеранов, тогда необходимо было бы кого-нибудь возвращать из аренд или покупать новых игроков.

До группового этапа трансферов не будет. Если они туда выйдут, могут рассмотреть точечные приобретения, потому что заработают 40 млн евро. Если «Динамо» не выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, то будет продавать игроков. Несколько», – сообщил журналист.