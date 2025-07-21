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Лига чемпионов
21 июля 2025, 18:29 |
338
0

Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 июля в 20:00 по Киеву

21 июля 2025, 18:29 |
338
0
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

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22 июля, свою первую встречу в четвертьфинале квалификации Лиги Чемпионов проведут Хамрун – Динамо Киев. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Хамрун

Мальтийский клуб мало известен широкому кругу фанатов, что вполне оправданно. Страна далеко не футбольная, уровень команд здесь тоже невысокий. Хамрун уже смог удивить в этой квалификации, когда прошел Жальгирис. Мальтийский чемпион проиграл выездную встречу – 2:0, а потом, с таким же счетом выиграл домашнюю встречу. В итоге, дело дошло до послематчевых, где каждая из команд выполнила по 14 ударов, футболисты Хамрун были чуть точнее.

На этот раз соперник еще сильнее, чуда от клуба никто не будет ждать, хотя в домашней встрече еще можно побороться. Основное внимание надо уделить в обороне, так как сыграть первым номером или даже на встречных курсах, будет опасной затеей.

Динамо Киев

Украинский гранд в прошлом сезоне уверенно завоевал чемпионство на внутренней арене, были шансы сделать «золотой дубль», но уступили в финале национального кубка Шахтеру. Хоть Динамо и выглядело хорошо на внутренней арене, команда беспомощно выглядела в еврокубках, а именно, не смогла выйти в плей-офф с основного раунда Лиги Европы.

Пока мы не видели в деле подопечных Александра Шовковского в новом сезоне, а результаты контрольных встреч не порадовали, всего одна победа в шести играх. Клуб с такой историей и амбициями, должен думать только о том, как пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, ведь это не только престиж, а и солидные призовые.

Показать сходу лучший футбол будет сложно, но это не значит, что у киевлян будут оправдания, в случае неудачных результатов. В случае прохода, киевляне сыграют против победителя пары Маккаби Тель-Авив – Пафос.

Прогноз

В первой встрече этих клубов, Динамо считается фаворитом, даже несмотря на то, что играет на выезде.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Хамрун – 5,07, ничья – 4,47, победа Динамо Киев – 1,58. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Для обеих команд сезон только начинается, с той разницей, что Хамрун уже провел два матча на предыдущей стадии. Киевляне не должны замечать такого соперника, поставлю на их победу с форой -1 гол за 1,91.

Прогноз Sport.ua
Хамрун Спартанс
22 июля 2025 -
20:00
Динамо Киев
Фора Динамо (-1) 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Хамрун Спартанс Динамо Киев Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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