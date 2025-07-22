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  4. Он – иностранец. Александрия нашла футболиста, который заменит Калюжного
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 07:49 |
406
0

Он – иностранец. Александрия нашла футболиста, который заменит Калюжного

Бразилец Эдуардо отказался ехать в Украину, поэтому «горожане» нашли другого футболиста

22 июля 2025, 07:49 |
406
0
Он – иностранец. Александрия нашла футболиста, который заменит Калюжного
ФК Александрия

Серебряный призер Премьер-лиги – «Александрия» – продолжает подготовку к новому сезону, проводит тренировочные сборы и формирует состав для борьбы в чемпионате.

«Горожане» пытаются найти футболиста, который усилит центр поля, после ухода опорного полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного, который перебрался в харьковский «Металлист 1925».

Изначально, команда планировала пригласить в Украину 21-летнего бразильца Лукаса Эдуардо («Васко да Гама»), однако тот отказался играть в Премьер-лиге.

По информации источника, «Александрия» считает, что не сможет найти усиление в Украине, поэтому изучает игроков из иностранных чемпионатов. После неудачных переговоров с Эдуардо, «горожане» нашли опорника на место Калюжного, однако его имя на данный момент не разглашается.

Сообщается, что этот иностранный футболист должен присоединиться к команде, после того как уладит все детали будущего соглашения с украинским клубом.

Ранее сообщалось, что «Александрия» официально объявила о подписании 20-летнего центрального полузащитника из Бразилии.

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Александрия чемпионат Бразилии по футболу Васко да Гама Иван Калюжный трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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