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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 04:12 | Обновлено 22 июля 2025, 04:47
32
0

Олег ШАНДРУК: «Верес будет играть на победу и радовать болельщиков»

Главный тренер рассказал о подготовке команды к новому сезону

22 июля 2025, 04:12 | Обновлено 22 июля 2025, 04:47
32
0
Олег ШАНДРУК: «Верес будет играть на победу и радовать болельщиков»
ФК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук рассказал о подготовке команды к новому сезону.

– Четыре победы подряд. Насколько для вас эти результаты важны на этом этапе?

– Если смотреть на результат, они не являются важными в подготовке, но все-таки это этап подготовки, и всегда приятнее побеждать, особенно под нагрузками. Эти нагрузки проходят легче. Мы не делаем акцент на результате, но выходим и играем на победу. Посмотрим, как проведем вторую часть сборов и, соответственно, какие уже будут результаты. Но главное – это чемпионат.

– Уже есть видение той картинки, которую команда будет демонстрировать в сезоне?

– Да, постепенно. Постепенно. Еще раз хочу, чтобы болельщики, руководство клуба набрались терпения. Мы в прошлом году проходили что-то похожее. В этом году тоже команда изменится – не так кардинально, как в прошлом, но изменится, и нужно немного времени для адаптации, для восприятия требований. Но я убежден, что мы будем радовать болельщиков игрой. Снова-таки, не можем обещать результат, но однозначно можем обещать, что будем играть на победу и отдавать максимум.

– Какую нагрузку даете игрокам по сравнению с прошлыми годами?

– Действительно, анализируя наши предыдущие этапы подготовки, периоды подготовки, мы увеличиваем количественную нагрузку. Постепенно, но увеличиваем. Мы понимаем, что интенсивность игры в современном футболе высокая, объемы большие – нужно им соответствовать. Понятно, что не все сразу. Постепенно стараемся где-то чувствовать игроков. Не без микротравм – они тоже есть, присутствуют. Но мы также понимаем, что это сборы – нужно этот этап пройти. В принципе, основная работа все равно идет с мячом. Практически беговой работы нет, но она объемная и интенсивная.

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Олег Шандрук Верес Ровно учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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