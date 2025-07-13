Олег ШАНДРУК: «Есть конкуренция, все хотят играть»
Главный тренер «Вереса» поделился впечатлениями от предсезонного сборов
Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился впечатлениями от предсезонных сборов команды:
«Прежде всего, хочу поблагодарить игроков за этот недельный цикл. И, в итоге, за этот игровой день. К экватору сборов мы подошли уже с определенной накопленной усталостью. Поэтому еще раз хочу поблагодарить ребят. Они хорошо работают. И заметно, что работают с желанием.
Сейчас мы отдохнем и уже со следующей недели готовимся к следующим спаррингам против Оболони. А там дальше - уже и чемпионат скоро.
Насколько эффективно в этих матчах проявили себя новички и наша молодежь? Все идет по плану. Есть конкуренция, все хотят играть. Это радует. Еще раз подчеркну - это сборы. И самое главное сейчас то, что у команды есть желание тренироваться и работать.
Только время и стартовые туры чемпионата покажут, насколько хорошо мы подготовились к новому сезону».
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