Олег ШАНДРУК: «Есть конкуренция, все хотят играть»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился впечатлениями от предсезонных сборов команды:

«Прежде всего, хочу поблагодарить игроков за этот недельный цикл. И, в итоге, за этот игровой день. К экватору сборов мы подошли уже с определенной накопленной усталостью. Поэтому еще раз хочу поблагодарить ребят. Они хорошо работают. И заметно, что работают с желанием.

Сейчас мы отдохнем и уже со следующей недели готовимся к следующим спаррингам против Оболони. А там дальше - уже и чемпионат скоро.

Насколько эффективно в этих матчах проявили себя новички и наша молодежь? Все идет по плану. Есть конкуренция, все хотят играть. Это радует. Еще раз подчеркну - это сборы. И самое главное сейчас то, что у команды есть желание тренироваться и работать.

Только время и стартовые туры чемпионата покажут, насколько хорошо мы подготовились к новому сезону».