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Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 05:43 | Обновлено 24 июля 2025, 06:15
36
0

Экс-защитник Руха заканчивает просмотр в ЛНЗ. Какое решение примет коуч?

Виталий Пономарев должен определиться, подписывать ли Олега Горина

24 июля 2025, 05:43 | Обновлено 24 июля 2025, 06:15
36
0
Экс-защитник Руха заканчивает просмотр в ЛНЗ. Какое решение примет коуч?
ФК Рух. Олег Горин

Центральный защитник Олег Горин, недавно покинувший «Рух» в статусе свободного агента, находится на финальной стадии просмотра в черкасском ЛНЗ.

В ближайшее время главный тренер Виталий Пономарев примет окончательное решение относительно возможного подписания 25-летнего футболиста.

Горин уже принял участие в нескольких контрольных матчах ЛНЗ. По итогам спаррингов тренерский штаб должен определиться с целесообразностью трансфера.

Олег Горин присоединился к «Руху» в январе 2025 года и провел 9 матчей в рамках УПЛ, где забил 1 гол. Летом он покинул львовскую команду.

Также Олег имеет опыт выступлений за «Львов», «Верес», «Минай», «Днепр-1» и польскую «Ягеллонию». Его сильные стороны хорошо знакомы Виталию Пономареву, с которым он работал в львовском клубе «Рух».

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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