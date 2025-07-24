Экс-защитник Руха заканчивает просмотр в ЛНЗ. Какое решение примет коуч?

Центральный защитник Олег Горин, недавно покинувший «Рух» в статусе свободного агента, находится на финальной стадии просмотра в черкасском ЛНЗ.

В ближайшее время главный тренер Виталий Пономарев примет окончательное решение относительно возможного подписания 25-летнего футболиста.

Горин уже принял участие в нескольких контрольных матчах ЛНЗ. По итогам спаррингов тренерский штаб должен определиться с целесообразностью трансфера.

Олег Горин присоединился к «Руху» в январе 2025 года и провел 9 матчей в рамках УПЛ, где забил 1 гол. Летом он покинул львовскую команду.

Также Олег имеет опыт выступлений за «Львов», «Верес», «Минай», «Днепр-1» и польскую «Ягеллонию». Его сильные стороны хорошо знакомы Виталию Пономареву, с которым он работал в львовском клубе «Рух».

