Защитник, покинувший Рух, находится на просмотре в ЛНЗ

25-летний футболист Олег Горин, который недавно покинул «Рух» в статусе свободного агента, проходит просмотр в черкасском ЛНЗ.

Судьба футболиста должна быть окончательно решена после контрольного матча черкасского клуба против «Виктории».

Товарищеский матч 2 июля завершился со счетом 0:0, и теперь тренерский штаб примет решение относительно возможного подписания игрока.

Олег Горин – центральный защитник, который также может сыграть на позиции опорного полузащитника. Его возможности хорошо знакомы нынешнему наставнику ЛНЗ Виталию Пономареву, поскольку они работали вместе во львовском клубе «Рух».

Олег присоединился к львовскому «Руху» в январе 2025 года и провел 9 матчей в УПЛ, в которых отметился одним голом, также сыграл 1 матч Кубка. Ранее Горин выступал за «Львов», «Верес», «Минай», «Днепр-1» и польскую «Ягеллонию».