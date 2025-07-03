Защитник, покинувший Рух, находится на просмотре в ЛНЗ
Олег Горин может стать игроком черкасского клуба
25-летний футболист Олег Горин, который недавно покинул «Рух» в статусе свободного агента, проходит просмотр в черкасском ЛНЗ.
Судьба футболиста должна быть окончательно решена после контрольного матча черкасского клуба против «Виктории».
Товарищеский матч 2 июля завершился со счетом 0:0, и теперь тренерский штаб примет решение относительно возможного подписания игрока.
Олег Горин – центральный защитник, который также может сыграть на позиции опорного полузащитника. Его возможности хорошо знакомы нынешнему наставнику ЛНЗ Виталию Пономареву, поскольку они работали вместе во львовском клубе «Рух».
Олег присоединился к львовскому «Руху» в январе 2025 года и провел 9 матчей в УПЛ, в которых отметился одним голом, также сыграл 1 матч Кубка. Ранее Горин выступал за «Львов», «Верес», «Минай», «Днепр-1» и польскую «Ягеллонию».
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