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  4. Матчи Полесья в Лиге конференций будут показаны бесплатно. Каким каналом?
Лига конференций
22 июля 2025, 06:12 | Обновлено 22 июля 2025, 06:55
200
1

Матчи Полесья в Лиге конференций будут показаны бесплатно. Каким каналом?

Видеотрансляция будет проводиться видеосервисом Kyivstar TV

22 июля 2025, 06:12 | Обновлено 22 июля 2025, 06:55
200
1
Матчи Полесья в Лиге конференций будут показаны бесплатно. Каким каналом?
ФК Полесье

Болельщики смогут бесплатно посмотреть поединки между житомирским клубом «Полесье» и командой «Санта-Колома» (Андорра).

Трансляция обоих матчей 2-го квалификационного раунда Лиги конференций будет проведена видеосервисом Kyivstar TV.

Просмотр доступен с любого удобного устройства – смартфона, планшета, компьютера, Smart TV или через браузерную версию сервиса.

Первый матч Q2 Лиги конференций между этими командами состоится 24 июля в 20:00 по киевскому времени в словацком городе Прешов.

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Полесье Житомир Санта-Колома Лига конференций ТВ-права телевидение телетрансляции Киевстар
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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Boodya
Чому Шахтар не пішов на безкоштовний показ своїх матчів в кваліфікації?
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