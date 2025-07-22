Лига конференций22 июля 2025, 06:12 | Обновлено 22 июля 2025, 06:55
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Матчи Полесья в Лиге конференций будут показаны бесплатно. Каким каналом?
Видеотрансляция будет проводиться видеосервисом Kyivstar TV
22 июля 2025, 06:12 | Обновлено 22 июля 2025, 06:55
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Болельщики смогут бесплатно посмотреть поединки между житомирским клубом «Полесье» и командой «Санта-Колома» (Андорра).
Трансляция обоих матчей 2-го квалификационного раунда Лиги конференций будет проведена видеосервисом Kyivstar TV.
Просмотр доступен с любого удобного устройства – смартфона, планшета, компьютера, Smart TV или через браузерную версию сервиса.
Первый матч Q2 Лиги конференций между этими командами состоится 24 июля в 20:00 по киевскому времени в словацком городе Прешов.
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