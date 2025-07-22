Матчи Полесья в Лиге конференций будут показаны бесплатно. Каким каналом?

Болельщики смогут бесплатно посмотреть поединки между житомирским клубом «Полесье» и командой «Санта-Колома» (Андорра).

Трансляция обоих матчей 2-го квалификационного раунда Лиги конференций будет проведена видеосервисом Kyivstar TV.

Просмотр доступен с любого удобного устройства – смартфона, планшета, компьютера, Smart TV или через браузерную версию сервиса.

Первый матч Q2 Лиги конференций между этими командами состоится 24 июля в 20:00 по киевскому времени в словацком городе Прешов.